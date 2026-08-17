Tras el feriado, anuncian un paro docente entre el 18 y el 22 de agosto.

Los docentes universitarios anunciaron nuevas medidas de fuerza para la segunda mitad de agosto, por lo que el conflicto con el Gobierno se profundizará tras el feriado del lunes 17.

La protesta contempla varios días consecutivos sin clases y el paro docente se extenderá durante toda la semana y casi lo que resta del mes.

Entre los principales ejes de la protesta se destacan la situación salarial, la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto destinado a las universidades, becas y programas estudiantiles.

Paro docente universitario: cuándo se suspenden las clases

La Conadu Histórica convocó a un paro docente que se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto , por lo que habrá cuatro jornadas hábiles afectadas por el paro.

La Conadu Histórica convocó a un paro docente que se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto. (Fuente: Archivo)

El cronograma de protestas para agosto quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 18 de agosto : comienza el paro universitario y se extiende hasta el sábado 22.

Miércoles 19 de agosto : habrá una jornada de visibilización con abrazos simbólicos a edificios universitarios y una movilización hacia el Palacio Sarmiento.

Jueves 20 y viernes 21 de agosto : continúa la medida de fuerza, con suspensión de actividades.

Sábado 22 de agosto: finaliza la jornada de paro convocada por Conadu Histórica.

Además, los gremios ya definieron otra medida para la última semana del mes que contempla para el jueves 27 y viernes 28 de agosto un nuevo cese de actividades por 48 horas .

Por qué los docentes universitarios hacen paro

Las organizaciones docentes y no docentes sostienen que el Gobierno nacional no cumplió con distintos compromisos vinculados al financiamiento de las universidades. Los principales reclamos son:

Aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cumplimiento de una medida cautelar judicial relacionada con salarios y becas.

Mayores fondos para los hospitales universitarios.

Mejoras salariales para los trabajadores del sector.

Más presupuesto para becas y programas destinados a estudiantes.

Desde AGD UBA, organización afiliada a Conadu Histórica, señalaron que el aumento salarial del 21,33% otorgado en junio todavía no alcanza para cubrir la recomposición que consideran necesaria.

Qué dijo el Gobierno sobre el paro universitario

Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los reclamos de los gremios y sostuvieron que no existe un incumplimiento por parte del Gobierno. En ese sentido, señalaron que ya fueron transferidas las sumas correspondientes a los salarios de junio y julio.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello también calificó la medida de fuerza como “ilegítima” y “política”, mientras recordó que existe una nueva convocatoria a los sindicatos para discutir salarios.

La próxima reunión paritaria quedó prevista para el 1° de septiembre, por lo que el conflicto podría continuar durante el próximo mes.