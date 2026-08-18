En esta noticia Javier Milei cambia el nombre del feriado del 12 de octubre

El Gobierno de Javier Milei oficializó un cambio en uno de los feriados más representativos del calendario oficial. El 12 de octubre dejará de denominarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” y volverá a figurar como “Día de la Raza”, una denominación que había sido reemplazada en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Javier Milei cambia el nombre del feriado del 12 de octubre

El cambio de denominación representa una modificación en la forma en que el Estado argentino presenta oficialmente la fecha. Hasta ahora, el 12 de octubre era identificado como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una denominación establecida a partir del Decreto 1584/2010.

Aquella modificación buscó dejar atrás el concepto de “raza” aplicado a los pueblos y promover una mirada vinculada con la diversidad cultural, el reconocimiento de los pueblos originarios y el diálogo intercultural.

Con la nueva decisión del Gobierno, el feriado recupera el nombre de Día de la Raza, utilizado históricamente para conmemorar el desembarco de Cristóbal Colón en América en 1492.

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Qué decía la norma que había cambiado el Día de la Raza

El antecedente del actual cambio se encuentra en 2010, cuando el Poder Ejecutivo modificó la denominación de la fecha a través del Decreto 1584/10. Desde ese momento, el tradicional Día de la Raza pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El objetivo de aquella modificación fue incorporar una perspectiva que contemplara la diversidad de las culturas existentes en el territorio argentino y el reconocimiento histórico de los pueblos originarios.

Durante los primeros años de la gestión de Javier Milei, el Gobierno ya había utilizado una mirada diferente sobre la fecha en algunas comunicaciones institucionales. Ahora, esa orientación quedó plasmada en el calendario oficial mediante el regreso de la denominación anterior.

Cómo será el próximo fin de semana largo de octubre

El cambio de nombre no modifica la condición del feriado ni el descanso previsto para octubre . El próximo 12 de octubre de 2026 caerá lunes, por lo que los argentinos tendrán un fin de semana largo de tres días.

El descanso comenzará el sábado 10 de octubre, continuará durante el domingo 11 y finalizará el lunes 12, cuando se conmemorará oficialmente el Día de la Raza.

De esta manera, la fecha volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario de feriados y también representará una nueva oportunidad para realizar escapadas y viajes dentro del país.