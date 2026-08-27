Confirmado | Aerolíneas Argentinas agregó dos destinos turísticos con playas soñadas a su programación de vuelos internacionales. (imagen ilustrativa)

Quienes ya piensan en las próximas vacaciones recibieron una gran noticia: Aerolíneas Argentinas confirmó la incorporación de dos destinos con playas paradisíacas a su programación de vuelos internacionales, una decisión que amplía las opciones para viajar al Caribe y refuerza la conectividad aérea desde el país.

La compañía busca aprovechar el creciente interés de los argentinos por los destinos de sol y mar, especialmente durante la temporada alta. En este contexto, las nuevas rutas apuntan a facilitar el acceso a algunos de los lugares más elegidos por quienes buscan arena blanca, aguas cristalinas y temperaturas cálidas durante todo el año.

La ampliación de la oferta también llega en un momento de fuerte competencia entre aerolíneas por captar pasajeros que desean viajar al exterior sin realizar múltiples escalas.

Cuáles son los nuevos destinos internacionales que suma Aerolíneas Argentinas

La aerolínea de bandera confirmó la incorporación de Curazao y Cartagena de Indias en Colombia, dos de los destinos más populares entre los viajeros argentinos.

Curazao : comenzará a operar el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales (2 directas y 2 vía Aruba)

Cartagena: primer vuelo el 1 de enero, con cinco frecuencias semanales.

El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas a Cartagena es el 1 de enero, con cinco frecuencias semanales. dimensionturistica

Ambas ciudades se destacan por sus playas de ensueño, su infraestructura hotelera y la amplia variedad de actividades para turistas.

Entre los principales atractivos de estos destinos se encuentran:

Playas de arena blanca y mar turquesa.

Resorts all inclusive para familias y parejas.

Actividades acuáticas como snorkel y buceo.

Excursiones a parques naturales y sitios arqueológicos.

Una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento.

La decisión de fortalecer la conectividad hacia estos puntos responde a una demanda sostenida de viajeros que eligen el Caribe para descansar durante el verano y los períodos vacacionales.

Por qué crece el interés de los argentinos por las playas del Caribe

Los destinos caribeños mantienen una alta popularidad gracias a la combinación de clima agradable, paisajes naturales y servicios turísticos de primer nivel.

Además, muchos viajeros priorizan rutas directas o con pocas conexiones para reducir tiempos de traslado y simplificar la organización del viaje.

En este sentido, la expansión de la programación internacional de Aerolíneas Argentinas representa una oportunidad para acceder con mayor facilidad a algunos de los lugares más buscados del continente.

Otro factor que impulsa la demanda es la posibilidad de encontrar promociones, paquetes turísticos y opciones de financiamiento que permiten planificar las vacaciones con mayor anticipación.

Si bien la disponibilidad de vuelos puede variar según la temporada, la incorporación de estos destinos refuerza la apuesta por los viajes internacionales y amplía la oferta para quienes sueñan con descansar frente al mar.

Con estas nuevas alternativas, Curazao y Cartagena se consolidan como dos de las opciones más atractivas para los argentinos que buscan playas paradisíacas sin salir del continente.