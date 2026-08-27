Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, decidió apostar por un nuevo proyecto comercial en Resistencia, la ciudad chaqueña donde nació y con la que mantiene un fuerte vínculo personal.

La empresaria inauguró allí un espacio que busca ofrecer una alternativa diferente para las compras cotidianas , con una propuesta que combina distintos productos y servicios.

¿Qué negocio abrió Mora Calabrese en Chaco?

El emprendimiento se llama Chama Almacén y fue creado como un espacio dedicado al bienestar y al consumo de productos de origen natural.

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La propuesta incluye alimentos, artículos de cuidado personal y distintas opciones destinadas a quienes buscan incorporar hábitos más equilibrados.

Uno de los puntos destacados del local es su oferta de productos libres de TACC, una alternativa especialmente importante para las personas celíacas.

¿Qué productos pueden encontrar las personas celíacas?

Entre las opciones disponibles aparecen alimentos aptos para celíacos, además de pastas untables y comidas congeladas pensadas para facilitar las comidas diarias.

También se comercializa cacao amargo puro en polvo sin azúcar ni edulcorantes, dentro de una selección orientada a diferentes necesidades alimentarias.

La propuesta busca que quienes deben evitar el gluten puedan encontrar alternativas específicas sin que el espacio quede limitado exclusivamente a ese público.

El negocio también apuesta por la cosmética natural

Chama Almacén incorpora una sección de cuidado personal con productos destinados a la piel, el cabello y la higiene cotidiana.

Entre ellos aparecen cremas y artículos elaborados con palta, además de productos capilares de la línea Botanika.

El emprendimiento apunta de esta manera a trasladar el concepto de consumo natural desde la alimentación hacia otras áreas del cuidado diario.

¿Por qué Mora Calabrese eligió Resistencia?

La apertura del local tiene un componente personal para la esposa de Abel Pintos, ya que nació en Resistencia.

Además, dos de sus tres hijos nacieron en la capital chaqueña, lo que mantiene vigente su vínculo con la provincia.

Actualmente, Calabrese reparte su tiempo entre Buenos Aires y Chaco mientras desarrolla este nuevo proyecto.

Chama Almacén también ofrece asesoramiento profesional

El espacio cuenta con asesoramiento personalizado para ayudar a los clientes a elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades.

Además, dispone de un consultorio de nutrición, que permite complementar la oferta comercial con orientación profesional.

Chama Almacén también realiza envíos a todo el país, por lo que su propuesta puede llegar a clientes de diferentes provincias.