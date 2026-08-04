Annaleen Lord (*)

Cada año, los países del Caribe enfrentan un desafío que llega a sus costas en grandes cantidades. El sargazo afecta las playas, altera el turismo, presiona los ecosistemas costeros e impone importantes costos de limpieza tanto a los gobiernos como a las empresas. Lo que se ha convertido en una carga ambiental y económica recurrente es ahora ampliamente reconocido como uno de los desafíos más urgentes de la región.

Pero ¿qué pasaría si el Caribe comenzara a ver el sargazo no simplemente como un residuo que debe gestionarse, sino como un recurso con valor económico?

Esa pregunta estuvo en el centro de una reciente conversación organizada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que reunió a representantes de la aviación, energía, turismo, gobiernos, finanzas y el ámbito académico para explorar el potencial de las materias primas de origen biológico para el desarrollo de Combustible Sostenible de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en el Caribe. El encuentro destacó una oportunidad emergente: aprovechar recursos disponibles localmente —incluido el sargazo— para apoyar la descarbonización de la aviación y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y ambientales más amplios para la región.

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El SAF se ha convertido en la herramienta más importante de la industria aérea para reducir las emisiones de carbono a corto, mediano y largo plazo. A diferencia de otras soluciones que aún requieren años para implementarse a gran escala, el SAF es un combustible de sustitución directa (drop-in) que puede utilizarse con las aeronaves y la infraestructura actuales, permitiendo importantes reducciones de emisiones durante su ciclo de vida. A medida que crece la demanda mundial de SAF, las regiones capaces de desarrollar materias primas sostenibles y rutas de producción viables estarán en una posición privilegiada para participar en un mercado en rápida expansión.

Para el Caribe, la oportunidad va más allá de la aviación.

La región depende en gran medida de la conectividad aérea. La aviación impulsa el turismo, el comercio, la inversión, el acceso a servicios de salud y los vínculos familiares entre las islas y con el resto del mundo. Al mismo tiempo, las economías caribeñas siguen dependiendo fuertemente de combustibles importados, lo que genera vulnerabilidad ante interrupciones en el suministro mundial y la volatilidad de los precios. Desarrollar capacidad local de producción de SAF —incluso a una escala moderada— podría contribuir a una mayor diversificación energética y apoyar los objetivos de sostenibilidad de la aviación.

Entre las posibilidades más interesantes se encuentra el uso potencial del sargazo como parte de una futura cadena de valor del SAF.

Otro enfoque

Durante años, los gobiernos y los actores del sector turístico se han enfocado en mitigar los impactos del sargazo. Sin embargo, cada vez más, la atención se dirige hacia cómo esta abundante biomasa podría transformarse en un insumo útil para la producción de combustibles sostenibles. En lugar de considerar el alga únicamente como una costosa molestia ambiental, la región tiene la oportunidad de explorar si puede convertirse en parte de una solución de economía circular que genere valor mientras aborda un problema existente. Para ello, la respuesta está en las tecnologías innovadoras.

Los avances tecnológicos sugieren que este concepto merece una consideración seria. Líderes de la industria como TOPSOE continúan desarrollando rutas de producción de SAF capaces de utilizar una variedad de materias primas de biomasa, ampliando el portafolio de recursos sostenibles disponibles para la futura producción de combustibles.

“Ninguna materia prima por sí sola podrá satisfacer la demanda mundial de Combustible Sostenible de Aviación (ni de todos los tipos de combustibles renovables). Ampliar el portafolio de materias primas sostenibles, incluida la biomasa marina sostenible, será esencial para aumentar la producción de combustibles renovables y acelerar la transición energética de sectores difíciles de descarbonizar, como la aviación y el transporte marítimo», indicó Sylvain Verdier, Senior Strategy Manager, TOPSOE

Sin embargo, el desafío no es únicamente tecnológico.

Acción coordinada

Un ecosistema exitoso de SAF requiere coordinación en toda la cadena de valor: desde la recolección y logística de las materias primas hasta la capacidad de refinación, el financiamiento, la certificación y la demanda del mercado a largo plazo. Las materias primas deben estar disponibles, ser accesibles, sostenibles y económicamente viables. Los inversionistas necesitan seguridad regulatoria. Los productores requieren marcos normativos de apoyo, especialmente una correcta secuencia de políticas que permita activar primero los incentivos adecuados. Las aerolíneas necesitan un suministro confiable y competitivo. En esencia, el éxito depende de que todos estos elementos evolucionen de manera coordinada.

Por eso, la colaboración entre sectores y la creación de un enfoque integral son fundamentales.

Los mercados fracasan cuando las herramientas políticas se aplican de manera aislada o en el momento equivocado. Tienen éxito cuando dichas herramientas se implementan de forma coordinada e integrada, abordando los principales obstáculos según lo que permiten habilitar y considerando cuidadosamente el sistema energético en general y sus efectos indirectos.

El desarrollo del SAF se encuentra en la intersección entre la aviación, la energía, el desarrollo económico, la protección ambiental y la resiliencia climática. Gobiernos, reguladores, aerolíneas, aeropuertos, actores del turismo, instituciones financieras, organizaciones de investigación y socios de desarrollo tienen un papel clave en la creación de las condiciones necesarias para impulsar este crecimiento.

Como la OACI ha señalado de manera constante, alcanzar la descarbonización de la aviación requerirá acciones coordinadas y alianzas regionales sólidas.

“Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la aviación es más que transporte: es un motor económico vital. Avanzar en la descarbonización de la aviación en el Caribe requerirá fortalecer la colaboración regional y crear un entorno propicio que fomente la innovación, la inversión y la implementación. Este enfoque reúne a gobiernos, actores de la industria y socios de desarrollo para apoyar soluciones de combustibles sostenibles adaptadas a las necesidades y realidades específicas de la región”, indicó Christopher Barks, Director Regional de la Oficina Regional Norteamericana, Centroamericana y Caribeña de la OACI

La realidad alentadora es que el Caribe no necesita esperar soluciones desarrolladas en otros lugares. La región cuenta con recursos únicos, talento emprendedor y un interés común en fortalecer tanto la sostenibilidad como la resiliencia. Aunque aún queda un trabajo importante por realizar para evaluar la viabilidad, establecer cadenas de suministro y atraer inversiones, ya existen las bases para lograr avances significativos.

La conversación ya no se trata únicamente de gestionar el sargazo, especialmente cuando existe un importante potencial de inversión. Se trata de replantear en qué puede convertirse este recurso. Para hacerlo realidad, será fundamental impulsar la innovación y establecer un proyecto piloto pionero que permita crear un ecosistema de SAF con apoyo gubernamental en la región.

Convertir un desafío ambiental en una oportunidad económica no ocurrirá de la noche a la mañana. Pero si el Caribe logra alinear a sus actores, fomentar la innovación y construir las alianzas necesarias para avanzar en el desarrollo del SAF, podría transformar un problema persistente en un catalizador de crecimiento sostenible.

La oportunidad es real. El próximo paso es convertir el potencial en acción.

(*) Gerente de Área para el Caribe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés)