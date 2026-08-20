Última jugada para demorar el fallo millonario contra Aerolíneas en EE.UU. antes de ir a la Corte
La Procuración del Tesoro tiene plazo hasta hoy para contestar la decisión de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia y dilatar el pago de u$s 390 millones al fondo Titanium Consortium. Queda abierta la vía para acudir al máximo tribunal
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 20 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.