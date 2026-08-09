Arajet cerró el primer semestre del 2026 con números en verde. En los primeros seis meses del año, la aerolínea dominicana transportó un total de 141.479 pasajeros entre la Argentina y República Dominicana. Esto representó un avance interanual del 20,6%, es decir, más del triple que en el mismo período de 2025, de acuerdo con la Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana.

En la aérea festejan este logro y lo atribuyen al crecimiento de su red, la apertura de nuevas rutas y el auge de la demanda de vuelos low cost.

Durante el primer semestre de 2026, la aerolínea transportó más de 141.000 pasajeros entre ambos países.

Cabe recordar que, en mayo de este año, Arajet comenzó a operar la ruta directa entre Mendoza y Punta Cana, con tarifas desde u$s 278 por tramo, aunque actualmente el servicio se encuentra pausado de manera temporal y se reanudará el próximo 4 de octubre de este año. En junio del año pasado también sumó otra ruta desde Córdoba a Punta Cana, por una inversión de u$s 15 millones.

“Argentina ha sido uno de los grandes protagonistas de este crecimiento y seguiremos fortaleciendo nuestra presencia para ofrecer más opciones de viaje y mejores conexiones para los pasajeros argentinos”, aseguró Víctor Pacheco Méndez, fundador y CEO de Arajet.

La historia detrás del crecimiento

La compañía, fundada en 2021 en República Dominicana bajo un modelo de bajo costo, comenzó a ganar terreno entre los viajeros argentinos con una propuesta centrada en vuelos directos al Caribe y conexiones a precios más accesibles que los de las aerolíneas tradicionales.

De momento, ofrece pasajes desde u$s 233 por tramo desde Buenos Aires hacia distintos destinos en el Caribe, mientras que un vuelo ida y vuelta puede conseguirse desde u$s 300 a u$s 350, según la fecha y disponibilidad.

La primera apuesta fuerte estuvo en Buenos Aires, que rápidamente se transformó en una de las rutas más importantes de toda la red de la aerolínea. Más tarde llegó Córdoba, a finales de 2025, y este año se sumaron Rosario y Mendoza.

La expansión local también acompañó un momento récord para la compañía. Entre enero y junio, Arajet movilizó 922.593 pasajeros en vuelos con origen y destino en República Dominicana. Si se suman más de 100.000 viajeros que utilizaron conexiones a través de Santo Domingo y Punta Cana, la empresa logró superar por primera vez la barrera del millón de pasajeros transportados en un primer semestre.

El atractivo de República Dominicana

Más allá del turismo, la creciente demanda responde también al atractivo de República Dominicana como centro regional de conexiones. En 2025, 442.088 argentinos viajaron a República Dominicana, un récord histórico que implicó un crecimiento del 62,3% respecto de los 272.450 visitantes registrados en 2024.

La aerolínea que lleva a los argentinos a su playa favorita en el Caribe disparó 205% su tráfico

Con ese volumen, la Argentina se convirtió en el tercer mercado emisor de turistas para el país caribeño a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos y Canadá.

Según datos del Ministerio de Turismo dominicano, los argentinos explicaron el 7% del crecimiento adicional de turistas internacionales recibidos por República Dominicana en el primer semestre del año, mientras que el país recibió un récord de 6,6 millones de visitantes entre enero y junio.