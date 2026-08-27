Buscan albañiles para vivir en una ciudad de Noruega: ofrecen sueldos de hasta 6.500 euros y miles de vacantes disponibles. (Imagen ilustrativa)

Noruega se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan trabajo en el exterior.

En los últimos meses, la demanda de personal calificado para la construcción creció de manera sostenida y, entre los perfiles más buscados, aparecen los albañiles, carpinteros, electricistas y otros oficios vinculados al sector.

La escasez de mano de obra llevó a distintas empresas a publicar miles de vacantes laborales con salarios que pueden alcanzar los 6.500 euros mensuales, una cifra que despierta el interés de trabajadores de todo el mundo.

Además de las remuneraciones competitivas, el país europeo ofrece estabilidad laboral, altos estándares de calidad de vida y beneficios sociales que lo ubican entre los mejores lugares para trabajar.

Buscan albañiles para vivir en una ciudad de Noruega: ofrecen sueldos de hasta 6.500 euros y miles de vacantes disponibles . Shutterstock

Cuánto gana un albañil en Noruega y por qué hay tantas vacantes

El crecimiento de proyectos de infraestructura, viviendas y obras públicas generó una fuerte necesidad de personal especializado en distintas regiones del país.

Según las ofertas laborales publicadas por empresas del sector, los salarios para albañiles pueden variar según la experiencia, la ciudad y el tipo de proyecto.

Sin embargo, algunos puestos alcanzan los 6.500 euros por mes, especialmente para trabajadores con trayectoria comprobable y conocimientos técnicos avanzados.

Entre los perfiles con mayor demanda se encuentran:

Albañiles de obra gruesa y terminaciones.

Carpinteros especializados.

Operadores de maquinaria pesada.

Soldadores y herreros.

Electricistas de construcción.

Técnicos en mantenimiento.

La falta de profesionales en estos rubros se explica por el envejecimiento de la población activa y por la continuidad de inversiones en infraestructura, una situación que se repite en otros países del norte de Europa.

En este contexto, muchas compañías están dispuestas a contratar trabajadores extranjeros para cubrir la demanda existente.

Qué requisitos piden para trabajar en la construcción en Noruega

Quienes estén interesados en acceder a una de estas oportunidades deben cumplir con ciertos requisitos básicos. Si bien las condiciones pueden variar según la empresa contratante, los empleadores suelen solicitar experiencia previa y capacidad para desempeñarse en entornos exigentes.

Los principales requisitos son:

Contar con experiencia comprobable en construcción.

Presentar documentación laboral y referencias.

Tener pasaporte vigente.

Gestionar los permisos de residencia y trabajo correspondientes.

Poseer conocimientos de inglés, aunque algunas empresas valoran también el idioma noruego.

Un aspecto clave es que muchos empleadores ofrecen asistencia para facilitar la adaptación de los trabajadores extranjeros, incluyendo orientación sobre vivienda y trámites administrativos.

Si bien mudarse a otro país implica un proceso de planificación, los altos salarios y la gran cantidad de vacantes convierten a Noruega en una de las opciones más buscadas por quienes desean dar un salto laboral y mejorar sus ingresos en el exterior.

Cuáles son los portales más utilizados para buscar empleo en Noruega

EURES (portal oficial de empleo de Europa): es la opción más confiable para registrarte y postularte a empleos en Noruega, incluyendo construcción, carpintería, obras civiles y albañilería. Podés: Crear un perfil gratuito. Cargar tu CV. Buscar empleos en Noruega. Contactar empleadores directamente.

Jobzone Work in Norway : empresa de reclutamiento noruega que publica vacantes para trabajadores extranjeros. Actualmente tienen búsquedas de carpinteros, obreros de construcción, colocadores de acero y hormigón, entre otros.

NAV (Servicio Público de Empleo de Noruega): es el portal oficial del gobierno noruego para buscar trabajo. Muchas constructoras publican allí sus vacantes.

JobsPeek: Portal orientado a trabajadores extranjeros para construcción, carpintería y oficios manuales en Noruega.

Además, tener un CV en inglés aumenta mucho las posibilidades de conseguir entrevistas para estos trabajos.