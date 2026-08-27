Explora las carreras universitarias que extinguirán en el futuro y serán reemplazadas por la IA.

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) generó avances significativos en diversos aspectos tecnológicos. Sin embargo, también expuso un sinfín de dudas sobre qué cambios habrá en el futuro con respecto al trabajo y carreras universitarias afines.

Hace uno años, un estudio reveló que este campo de la informática ganaría terreno a nivel mundial, lo que haría que muchos trabajadores sean reemplazados de sus puestos laborales.

La investigación arrojó que hay siete profesiones en peligro y que, probablemente, sean reemplazadas por la inteligencia artificial.

“ Cualquier trabajo que sea rutinario o predecible será hecho por un algoritmo matemático en cinco o diez años más ”, afirmó el autor del informe, Jonh Pugliano, en diálogo con la BBC.

En su libro “Los robots están llegando: una guía de supervivencia humana para obtener ganancias en la era de la automatización”, el fundador de una consultora de inversiones en Estados Unidos dejó entrever que se vendrán tiempos difíciles para ciertos profesionales altamente calificados.

Empleos que la inteligencia artificial no sustituirá

El especialista destacó que “hay áreas que tienen que ver con el contacto humano que son irremplazables”, como es el caso de los psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales.

Ante la amenaza que representa este avance notable de la tecnología, existe un grupo de profesionales que, contrariamente a lo que se ha manifestado recientemente, se verán beneficiados. “Los expertos en seguridad informática serán los profesionales más solicitados en los próximos años”, afirmó el autor.

Explora las carreras universitarias que extinguirán en el futuro y serán reemplazadas por la IA. Shutterstock

Carreras universitarias y profesiones en peligro por el avance de la inteligencia artificial

Para ingresar en el ámbito laboral, resulta esencial cursar una carrera universitaria . Un título profesional constituye la llave de acceso a la búsqueda de nuevos desafíos profesionales y desarrollo económico .

A causa del avance de la IA, existen estudiantes que no se limitarán a poseer una licenciatura, ya que en el corto plazo podrían quedar sobrepasados por la tecnología.

En este contexto, John Pugliano especificó las siete profesiones que están en riesgo en un futuro cercano:

Medicina

Para el autor, y aunque parezca poco creíble, en los países más desarrollados los diagnósticos de afecciones comunes serán automatizados .

“ No van a desaparecer los médicos o los abogados . Pero una parte de su campo laboral se verá reducida”, aseguró Pugliano en su libro.

Por ese motivo, el trabajo de los médicos se verá disminuido en ese aspecto, pero no en lo que respecta a su labora en salas de emergencia u otras especialidades .

Contaduría

Desde la perspectiva de Pugliano, la inteligencia artificial pondrá en jaque el trabajo de los contadores, excepto en aquellos que se desempeñen en asuntos tributarios más complejos .

Abogacía

Los abogados de escritorio, es decir quienes se encargan de tareas rutinarias y procesar documentos , perderán lentamente sus puestos laborales.

Esas tareas, según su propuesta, pueden ser realizadas por diferentes programas de computación.

Arquitectura

Para Pugliano, solo sobrevivirán a los avances tecnológicos aquellos arquitectos que cuenten con habilidades artísticas que una máquina no pueda reemplazar .

Otras profesiones