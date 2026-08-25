Aeroparque cerró hoy: desde qué hora y hasta cuándo no habrá vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery frenó de manera completa la salida y llegada de aviones a partir de las 9:00 de este martes 25 de agosto.

La interrupción total de las operaciones se mantendrá de forma corrida durante 55 horas, hasta las 16:00 del jueves 27 de agosto, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo sobre el asfalto de la pista principal y tareas de balizamiento.

La ventana de cierre fue acordada entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y las compañías aéreas, eligiendo estas fechas por la menor carga de demanda semanal y las previsiones meteorológicas favorables antes del inicio de la temporada alta de octubre.

Plan de obras y reorganización de las aerolíneas

El cierre temporal responde a un plan integral de infraestructura impulsado por Aeropuertos Argentina que demandará una inversión total de 85 millones de dólares.

Además de las tareas sobre la calzada, el proyecto contempla la ampliación del hall de check-in doméstico , la Plataforma Norte , la remodelación del Punto de Inspección y Registro (PIR) y la renovación de la oferta gastronómica y de servicios .

Ante esta contingencia, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados se mudarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza , lo que provocará un incremento del 80% en su ritmo habitual al pasar de 530 a casi 940 operaciones.

Aeroparque cerró hoy: desde qué hora y hasta cuándo no habrá vuelos

Por su parte, empresas como Aerolíneas Argentinas reubicaron la mayoría de sus rutas en Ezeiza, mientras que otras firmas como Flybondi optaron por cancelar anticipadamente los servicios afectados durante el período de obras.

Impacto en la operación y recomendaciones a los pasajeros

Para mitigar los inconvenientes, las tareas incluyen la siguiente serie de mejoras operativas y logísticas proyectadas :

Reducción de tiempos de espera : la incorporación de tecnología automatizada buscará recortar un 26% la atención en mostrador y un 33% las filas en los controles de seguridad.

Derivación de rutas provinciales : servicios hacia destinos como Santiago del Estero y Termas de Río Hondo fueron reprogramados o concentrados provisionalmente en la terminal de Ezeiza.

Refuerzo de personal en tierra: se reorganizaron los puestos de check-in y las posiciones de estacionamiento para absorber el caudal derivado a la terminal internacional.

El traspaso masivo de vuelos mantendrá bajo alta exigencia los accesos y servicios en Ezeiza hasta la reapertura de Aeroparque el jueves por la tarde.

Frente a este escenario, las autoridades aconsejan a los viajeros verificar con anticipación el estado de sus pasajes y presentarse en el aeropuerto con mayor margen de tiempo del habitual.