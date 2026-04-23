El constante aumento en las tarifas del transporte público genera preocupación, pero existe una excelente alternativa para aliviar el bolsillo frente a estos gastos diarios a través de Cuenta DNI, que ofrece descuentos de hasta el 100%. Miles de usuarios tienen la posibilidad de acceder a un beneficio exclusivo que ofrece la billetera virtual del Banco Provincia. Se trata de una promoción muy útil que resuelve cómo viajar gratis en tren, subte y colectivo recuperando el dinero invertido en los pasajes. Esta oportunidad está dirigida de forma exclusiva al segmento más joven de la población. El beneficio de reintegro del 100% en la carga de la tarjeta SUBE aplica únicamente para adolescentes de entre 13 y 17 años que sean titulares de la aplicación. De esta manera, los estudiantes pueden movilizarse por la ciudad y el conurbano sin que esto represente un gasto extra para la economía familiar. La mecánica de la promoción funciona mediante un sistema de devolución directa. Al realizar una recarga de saldo, la entidad bancaria reintegra el total del importe gastado hasta alcanzar el tope mensual vigente (que en las últimas ediciones se fijó en 2000 pesos por persona). Esto significa que, si bien el usuario debe tener fondos en su cuenta para la operación inicial, luego recupera ese mismo valor. Para aprovechar este descuento, el procedimiento es muy rápido y se concreta sin salir de casa. El adolescente debe ingresar a la app de la entidad bonaerense, buscar la opción “Recargar Transporte” en el menú principal y seleccionar su tarjeta SUBE. Tras elegir el monto deseado, solo resta confirmar la transacción desde la pantalla del celular. Un detalle fundamental para evitar inconvenientes es que el proceso requiere un último paso físico o de validación. Para que el saldo impacte y se pueda utilizar en los molinetes, es obligatorio acreditar la carga. Esto se resuelve fácilmente apoyando el plástico en cualquier Terminal Automática o bien mediante la función NFC del teléfono móvil, utilizando la app oficial de SUBE. Por último, es indispensable conocer los tiempos en los que el banco devuelve el dinero. El reintegro no es inmediato, sino que suele verse reflejado en los movimientos de la billetera virtual dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la recarga. Sabiendo esto, los jóvenes pueden planificar sus viajes de cada mes cubriendo sus trayectos sin costo real.