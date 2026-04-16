Banco Provincia confirmó los descuentos y promociones vigentes con Cuenta DNI para abril y anunció un cambio clave en uno de los beneficios más valorados por las personas usuarias de la billetera virtual: el descuento en carnicerías. Desde marzo, el beneficio dejó de aplicarse los sábados y pasó a integrarse al descuento en comercios de cercanía, lo que permite aprovecharlo más días de la semana. El cambio principal es que el descuento en carnicerías dejó de existir como promoción independiente y se integró a los comercios de barrio, que incluyen carnicerías, granjas y pescaderías. De esta manera, quienes utilizan Cuenta DNI pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5000 por semana, que se alcanza realizando $ 25.000 en consumos. Un dato clave para maximizar el ahorro es que este descuento es acumulable con otras promociones según el día: Además del beneficio en comercios de cercanía, Cuenta DNI mantiene una amplia agenda de promociones durante abril: