En abril de 2026, millones de argentinos tienen la posibilidad de viajar en colectivo o tren pagando casi la mitad del boleto. La Tarifa Social Federal SUBE es el programa del Estado nacional que otorga un descuento del 55% sobre la tarifa plena del transporte público, y se aplica de forma automática al apoyar la tarjeta en el lector del vehículo. Para acceder, la tarjeta SUBE debe estar registrada a nombre del titular: no hace falta presentar ninguna documentación al momento de viajar. ¿Quiénes pueden acceder? El beneficio está disponible para: En todos los casos, la condición del beneficiario debe estar actualizada en la base de datos de ANSES para que el sistema valide el descuento. El trámite para activar la Tarifa Social es completamente digital y se realiza en tres pasos. El primero es generar un PIN SUBE ingresando a Mi ANSES, en la sección “Programas y beneficios”, donde se obtiene un código de seis dígitos que vincula los datos del beneficiario con el sistema de transporte. El segundo paso es registrar o asociar la tarjeta SUBE al perfil personal en el sitio oficial argentina.gob.ar/sube. El tercer y último paso es activar el atributo apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), ubicada en estaciones y sucursales bancarias, o mediante la app SUBE en celulares Android con tecnología NFC. Quienes prefieran el trámite presencial pueden acercarse a un Centro de Atención SUBE con el DNI vigente. También es posible consultar si corresponde el beneficio llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 2. Una vez activada, la Tarifa Social no requiere renovación periódica: permanece vigente de forma automática mientras el titular mantenga su condición de beneficiario ante ANSES. Además, tener la tarjeta registrada facilita la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo, y agiliza cualquier reclamo ante el sistema. En términos concretos, el ahorro es significativo: si el boleto mínimo cuesta $1.000, el beneficiario abona solo $450. Para cualquier consulta sobre el programa o la cobertura en distintas localidades del país, el sitio oficial de SUBE concentra toda la información actualizada, incluyendo los municipios adheridos a la Tarifa Social Federal en cada provincia.