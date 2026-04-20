La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevó en 2025 los topes a partir de los cuales las entidades financieras, bancos y billeteras virtuales deben informar al organismo sobre los movimientos de sus clientes. Aunque el foco está puesto en las transferencias que se realizan, no quedan exentos los depósitos o incluso las inversiones que se hagan a través de los plazos fijos. El organismo definió los topes que actualmente funcionan según el tipo de operación. Estos valores están vigentes desde junio de 2025 y continúan aplicándose hasta la próxima actualización: Es importante considerar que aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. Si la suma de todas las transacciones supera el tope establecido, se genera un reporte automático a ARCA. El organismo confirmó que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024”. La que rige actualmente está desde julio y comenzó a aplicarse en agosto. El objetivo principal de este sistema es detectar inconsistencias fiscales y posibles casos de evasión tributaria. Cuando una persona declara ingresos bajos, pero mueve grandes sumas de dinero, se genera una alerta en el organismo recaudador. Este cruce de información permite a ARCA identificar: Superar los montos no implica automáticamente una sanción, pero sí activa un procedimiento de fiscalización. ARCA puede solicitarte que justifiques el origen de los fondos mediante documentación específica: Si no podés respaldar adecuadamente el origen del dinero, las consecuencias pueden incluir: