El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo diseño del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino. La actualización, impulsada por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), busca reforzar la seguridad, reducir el fraude y agilizar los controles de identidad tanto en el país como en el exterior. El cambio no impacta de forma inmediata en todos los ciudadanos. Los documentos vigentes siguen siendo válidos, aunque hay situaciones puntuales en las que sí se exige la renovación. El nuevo DNI mantiene el formato tarjeta, fabricado en policarbonato, e incorpora un chip electrónico sin contacto con datos biométricos. La principal diferencia aparece en el diseño visual y en las medidas de seguridad visibles, conocidas como Nivel 1. El Renaper ajustó la información que figura en el frente y el reverso del documento, sin modificar los sistemas internos de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3, que siguen protegidos contra falsificaciones avanzadas. Según explicaron desde el organismo, el objetivo central es alinearse con los estándares internacionales que fija la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), clave para viajes y controles migratorios. El nuevo formato de DNI y pasaporte entra en vigencia el 1 de febrero de 2026. La medida quedó formalizada mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La implementación no invalida los documentos anteriores. Quienes tengan su DNI y pasaporte al día no deben renovarlos de forma automática. La renovación del DNI solo resulta obligatoria en casos específicos. Entre ellos: Fuera de estas situaciones, el DNI anterior conserva su validez legal. El trámite del nuevo DNI se realiza de forma similar al sistema actual. El proceso incluye: En el caso de menores de 14 años, el trámite requiere la presencia de un representante legal con su DNI. Los valores del DNI 2026 mantienen el esquema habitual del Renaper. Los precios actuales son: El nuevo DNI suma elementos gráficos que refuerzan la identidad nacional. Entre ellos se destacan la escarapela alrededor de la foto, el Sol de Mayo, estrellas argentinas, glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental. Además, incorpora grabado láser, holograma transparente renovado, impresión iris, ventana transparente y marcas táctiles. Estos detalles dificultan la falsificación y mejoran la protección de los datos personales. Los documentos para personas extranjeras mantienen el mismo formato general, con datos específicos sobre residencia o naturalización. En tanto, los excombatientes de Malvinas conservan la leyenda identificatoria que los distingue.