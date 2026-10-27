No hay clases este lunes 2 de noviembre: decretan festivo y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en 9 comunidades

Miles de estudiantes españoles tendrán un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, debido al traslado del festivo de Todos los Santos. La medida alcanza a nueve comunidades autónomas y modifica el calendario habitual de actividades de los centros educativos.

La decisión figura en la Resolución de 17 de octubre de la Dirección General de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Como el 1 de noviembre coincide este año con un domingo, las autoridades autonómicas pudieron establecer el lunes siguiente como jornada festiva.

¿En qué comunidades autónomas y provincias no habrá clases el lunes 2 de noviembre?

Según el calendario oficial de fiestas laborales de 2026, nueve comunidades autónomas trasladaron el festivo de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre. Estas comunidades comprenden las siguientes provincias:

Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza. Asturias: Principado de Asturias. Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Extremadura: Badajoz y Cáceres. Comunidad de Madrid: Madrid. Navarra: Comunidad Foral de Navarra.

En estas comunidades, el lunes 2 de noviembre es festivo oficial. Los calendarios educativos autonómicos determinan su aplicación a los centros escolares, como confirman expresamente las autoridades educativas de Madrid, Andalucía y Aragón.

Miles de estudiantes españoles tendrán un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Shutterstock

Por el contrario, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia y País Vasco, además de Ceuta y Melilla, no trasladaron este festivo al lunes. No obstante, pueden existir otras jornadas no lectivas establecidas por los calendarios escolares o las autoridades locales.

¿Por qué el lunes 2 de noviembre es festivo en España?

El origen de este descanso se encuentra en la celebración del Día de Todos los Santos, que tiene lugar cada 1 de noviembre. En 2026, la festividad coincide con un domingo, circunstancia que permite a las comunidades autónomas trasladar el descanso al lunes siguiente o sustituirlo por otra celebración tradicional.

Como el 1 de noviembre coincide este año con un domingo, las autoridades autonómicas pudieron establecer el lunes siguiente como jornada festiva. Shutterstock

Esta posibilidad está contemplada en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio. La normativa permite a las autoridades autonómicas determinar determinados festivos de acuerdo con las particularidades de cada territorio.

La resolución publicada en el BOE recoge las decisiones comunicadas por las comunidades autónomas para 2026. De esta manera, el lunes 2 de noviembre será festivo en nueve regiones, mientras que en las restantes no tendrá carácter festivo autonómico general.