Algunas instituciones también suspenderán las clases el viernes 27, después de Thanksgiving.

Las familias de Estados Unidos deberán prestar atención al calendario escolar de noviembre de 2026, que incluye el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y posibles jornadas adicionales sin clases, que permitirán a los estudiantes de escuelas públicas de Nueva York, Palm Beach (Florida) y Albuquerque (Nuevo México) disfrutar de entre cuatro y nueve días consecutivos de descanso .

Qué días de noviembre no habrá clases en Nueva York, Palm Beach y Albuquerque

El calendario de noviembre contempla estas fechas clave:

Miércoles 11 de noviembre : Día de los Veteranos (Veterans Day), feriado federal que honra a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York , Distrito Escolar del Condado de Palm Beach cerrarán sus puertas. : Día de los Veteranos (Veterans Day), feriado federal que honra a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas. Las Albuquerque Public Schools y elcerrarán sus puertas.

Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), que se celebra el cuarto jueves de noviembre. No habrá clases en ninguno de los tres distritos mencionados previamente.

Luego, se presenta una pequeña diferencia entre cada distrito respecto al viernes 27 y el receso durante esa semana. Por un lado, el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach confirmó que del lunes 23 al 27 de noviembre no habrá clases y las oficinas del distrito estarán cerradas. En total, los estudiantes contarán con nueve días consecutivos de descanso si se parte desde el fin de semana anterior, sábado 21 y domingo 22, hasta el siguiente, sábado 28 y domingo 29.

Por su parte, Nueva York cerrará sus instituciones desde el jueves 26 hasta el viernes 27 y el descanso final, incluido el fin de semana, se extenderá hasta el domingo 29, siendo cuatro días de descanso.

Por último, el receso en las escuelas Públicas de Albuquerque empezará el miércoles 25 y concluirá el viernes 27, fechas que, combinadas al fin de semana, otorgan un descanso de cinco días.

Las familias deben consultar el calendario oficial de su escuela antes de organizar viajes, actividades o el cuidado de los menores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dice el Gobierno federal sobre los feriados del 11 y el 26 de noviembre

La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés) incluye ambas festividades en su calendario oficial de 2026. La entidad identifica el 11 de noviembre como Veterans Day y el 26 como Thanksgiving Day.

La legislación federal estadounidense reconoce ambas fechas como feriados públicos y establecidos por ley. El apartado 6103 del título 5 del Código de Estados Unidos enumera las celebraciones oficiales e incluye expresamente el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias.

Cómo saber si una escuela estará cerrada el 27 de noviembre

Las familias de otros distritos que deseen confirmar la extensión del descanso de Thanksgiving deben seguir los próximos pasos: