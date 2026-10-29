El calendario de la SEP también establece distintas jornadas de trabajo docente, sesiones del Consejo Técnico Escolar y periodos de suspensión de labores durante el ciclo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el calendario escolar 2026-2027 las fechas del próximo periodo de receso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México. El ciclo contempla 185 días de clases para la educación básica y comenzó el lunes 31 de agosto de 2026.

Con el avance del ciclo escolar, las familias ya pueden consultar cuándo comenzará el próximo periodo sin actividades escolares y qué día deberán regresar los alumnos a las aulas.

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De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, el primer periodo de receso escolar comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027.

El miércoles 6 de enero también es día de suspensión de labores, por lo que las clases se reanudarán el jueves 7 de enero de 2027.

Este calendario aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Qué otras fechas importantes contempla el calendario escolar 2026-2027

El calendario de la SEP también establece distintas jornadas de trabajo docente, sesiones del Consejo Técnico Escolar y periodos de suspensión de labores durante el ciclo.

En total, están previstas ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE). Las fechas establecidas son:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, el primer periodo de receso escolar comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026. Shutterstock

El calendario también indica un segundo periodo de receso escolar, que tendrá lugar del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Cuándo terminan las clases del ciclo escolar

Las escuelas de educación básica concluirán oficialmente el ciclo escolar 2026-2027 el viernes 9 de julio de 2027.

Además de las fechas de clases y recesos, la SEP determinó periodos de suspensión de labores docentes durante el ciclo. Entre ellos se encuentran el 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026, además del 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Para las familias que tengan hijos que ingresarán a determinados grados el siguiente ciclo, la SEP también fijó el periodo de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, que se realizará del 2 al 12 de febrero de 2027.