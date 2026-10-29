La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el calendario escolar 2026-2027 las fechas del próximo periodo de receso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México. El ciclo contempla 185 días de clases para la educación básica y comenzó el lunes 31 de agosto de 2026.
Con el avance del ciclo escolar, las familias ya pueden consultar cuándo comenzará el próximo periodo sin actividades escolares y qué día deberán regresar los alumnos a las aulas.
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De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, el primer periodo de receso escolar comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027.
El miércoles 6 de enero también es día de suspensión de labores, por lo que las clases se reanudarán el jueves 7 de enero de 2027.
Este calendario aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
Qué otras fechas importantes contempla el calendario escolar 2026-2027
El calendario de la SEP también establece distintas jornadas de trabajo docente, sesiones del Consejo Técnico Escolar y periodos de suspensión de labores durante el ciclo.
En total, están previstas ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE). Las fechas establecidas son:
- 25 de septiembre de 2026
- 30 de octubre de 2026
- 27 de noviembre de 2026
- 29 de enero de 2027
- 26 de febrero de 2027
- 30 de abril de 2027
- 28 de mayo de 2027
- 25 de junio de 2027
El calendario también indica un segundo periodo de receso escolar, que tendrá lugar del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.
Cuándo terminan las clases del ciclo escolar
Las escuelas de educación básica concluirán oficialmente el ciclo escolar 2026-2027 el viernes 9 de julio de 2027.
Además de las fechas de clases y recesos, la SEP determinó periodos de suspensión de labores docentes durante el ciclo. Entre ellos se encuentran el 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026, además del 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.
Para las familias que tengan hijos que ingresarán a determinados grados el siguiente ciclo, la SEP también fijó el periodo de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, que se realizará del 2 al 12 de febrero de 2027.