El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 7 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad en gran parte de la provincia de Córdoba.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad que abarcarán tanto a la capital como al Valle de Calamuchita, Traslasierra y el norte cordobés.

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Córdoba y el interior

En la capital cordobesa, la temperatura variará entre los 15° de mínima y los 19° de máxima, con probabilidad de tormentas eléctricas de entre 40% y 70% desde la mañana que se extenderá durante todo el día, acompañada por ráfagas de viento de entre 42 y 50km/h.

Por otro lado, en Villa General Belgrano y alrededores se estiman precipitaciones y actividad eléctrica durante toda la jornada, con temperaturas de entre 11° y 19° acompañado con vientos intensos durante la madrugada y la mañana.

Asimismo, en Villa Dolores las tormentas dirán presente desde el inicio del día con marcas térmicas de entre 16°C y 23°C, mientras que en Villa de María el pico de inestabilidad se concentrará durante la tarde y la noche, alcanzando una máxima estimada de 24°C y ráfagas de hasta 50 km/h al cierre del miércoles.

En la capital cordobesa, la temperatura variará entre los 15° de mínima y los 19° de máxima. SMN

Cómo evolucionará el tiempo durante el jueves y viernes

La inestabilidad comenzará a ceder progresivamente hacia el jueves 8 de octubre, jornada en la que la probabilidad de precipitaciones disminuirá al rango de 10% a 40% en la mayor parte del territorio provincial.

Para el viernes 9 se anticipa un descenso paulatino de las temperaturas, con máximas que se mantendrán entre los 17°C y 19°C en gran parte de las regiones.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el miércoles 7 de octubre

Para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el SMN anticipa una jornada inestable con un marcado aumento en la probabilidad de lluvias a medida que avance el día, registrando marcas térmicas entre los 14°C y los 18°C.

La madrugada comenzará con cielo mayormente cubierto a 16°C y sin probabilidad de lluvias , para luego dar paso a un descenso de la temperatura a 14°C durante la mañana con un 10% a 40% de probabilidad de tormentas aisladas.