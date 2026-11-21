De acuerdo con el pronóstico de Conagua, las temperaturas más bajas del periodo se esperan durante la madrugada del lunes 23 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cambios importantes en el tiempo durante este fin de semana en distintas regiones de México. El avance del frente frío número 8 favorecerá bajas temperaturas en zonas serranas del norte, mientras que otros sistemas provocarán lluvias y chubascos en estados del norte, centro, oriente y sureste.

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, las temperaturas más bajas del periodo se esperan durante la madrugada del lunes 23 de noviembre, cuando podrían descender hasta -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango. También se prevén mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

El escenario será diferente en otras regiones, donde persistirán temperaturas máximas de hasta 35 a 40 °C. El SMN también advirtió que algunas lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y rachas de viento.

Frente frío provocará bajas temperaturas en zonas serranas

El frente frío número 8 avanzará lentamente durante el fin de semana y se asociará con las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema favorecerá rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en el noroeste y norte del país.

Para la madrugada del domingo 22, el SMN pronostica temperaturas mínimas de:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El domingo 22, el descenso térmico será todavía más marcado en algunas regiones. Durante la madrugada del lunes 23, las temperaturas podrían llegar a -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango, mientras que en Baja California y Chihuahua se esperan mínimas de -5 a 0 °C.

El escenario será diferente en otras regiones, donde persistirán temperaturas máximas de hasta 35 a 40 °C. (Imagen ilustratvia) Shutterstock

Lluvias fuertes: estos estados tendrán mayor probabilidad

El avance del frente frío y la interacción con canales de baja presión también generarán lluvias fuertes en distintas zonas del país durante el domingo 22 de noviembre.

El pronóstico del SMN contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en:

Tamaulipas , principalmente en el norte y la costa.

San Luis Potosí , en el este.

Querétaro , en el norte.

Hidalgo , en el norte y este.

Puebla , en el norte.

Veracruz , en el norte.

Oaxaca, en el norte.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

El pronóstico también incluye viento y riesgo de inundaciones

El SMN señaló que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, además de provocar un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las precipitaciones también podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que las condiciones meteorológicas deberán seguirse conforme se actualicen los avisos oficiales.

Para el domingo, además, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, asociadas con el avance del frente frío número 8.

Para el lunes 23, el SMN prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Veracruz y Puebla, además de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la costa de Tamaulipas, el norte de Oaxaca y el norte y sur de Chiapas. Durante la madrugada del martes 24, las temperaturas podrían volver a descender hasta -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango.