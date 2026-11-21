La suba de precios del mes pasado se vio impulsada por aumentos por encima del promedio en 'Alimentos y bebidas no alcohólicas' (30,4%) y en 'Transporte' (30,4%).

Se recalienta el riesgo país y crece la preocupación: qué impacto puede tener en empresas y familias

Después de la aceleración que mostró el IPC de octubre, los precios de los alimentos siguen bajo seguimiento por su impacto en el gasto de los hogares. En noviembre, el relevamiento semanal de LCG muestra una secuencia de aumentos, aunque con una intensidad cada vez menor: tras la baja del comienzo del mes y el rebote posterior, la última medición registró una suba más moderada.

Los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,3% en la tercera semana de noviembre, según el último informe de la consultora LCG. El rubro acumuló así un incremento de 0,9% en lo que va del mes y encadenó su segunda semana consecutiva con variaciones positivas.

El dato mostró una desaceleración frente al relevamiento anterior, cuando la suba había sido de 0,8%. En la primera semana de noviembre, en cambio, la consultora había registrado una caída de 0,2%, luego de ocho semanas consecutivas de aumentos.

La tendencia de más largo alcance también mostró una moderación. El promedio de inflación de las últimas cuatro semanas bajó a 1,2%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición previa. De esta manera, continuó el descenso que comenzó después del pico de 4,4% registrado a mediados de octubre.

Qué alimentos aumentaron más en la tercera semana de noviembre

El incremento semanal estuvo concentrado en pocos rubros. Los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron las subas, con un avance de 0,83%, seguidos por los lácteos y huevos, que aumentaron 0,70%, y por azúcar, miel, dulces y cacao, con 0,54%.

Los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron las subas. Fuente: archivo El Cronista

También registraron variaciones positivas las verduras (0,33%), las frutas (0,27%), las comidas listas para llevar (0,22%), las carnes (0,20%) y los aceites (0,09%). En sentido contrario, los condimentos y otros productos alimenticios bajaron 0,06%, mientras que las bebidas e infusiones para consumir en el hogar retrocedieron 0,33%.

Según el cálculo de incidencia de LCG, panificados, lácteos y carnes explicaron en conjunto el 90% de la inflación semanal. Los primeros aportaron 0,12 puntos porcentuales; los productos lácteos y huevos, 0,09; y las carnes, 0,06.

Casi el 90% de los precios se mantuvo sin cambios

Uno de los datos destacados del informe es la estabilidad de buena parte de los productos relevados. “Casi 90% de la canasta de bienes mantuvo sus precios constantes”, señaló LCG.

Sin embargo, esa quietud no fue acompañada por una menor dispersión de los movimientos. La consultora observó que “las variaciones de precios presentaron mayor dispersión y valores positivos más extremos respecto a la semana previa”. Es decir, aunque la mayoría de los artículos no modificó sus valores, algunos aumentos fueron más pronunciados que en la medición anterior.

En el promedio de las últimas cuatro semanas, los mayores incrementos correspondieron a condimentos y otros productos alimenticios, con 4,2%; productos de panificación, cereales y pastas, con 2,4%; y bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con 2,3%. Los lácteos y huevos subieron 1,7%, mientras que las carnes acumularon un avance de 0,7%.

En ese mismo período, verduras (-1,2%), aceites (-0,8%) y azúcar, miel, dulces y cacao (-0,6%) mostraron variaciones negativas. Panificados y bebidas fueron los rubros que más incidieron en el promedio de las últimas cuatro semanas, con aportes de 0,35 y 0,33 puntos porcentuales, respectivamente.