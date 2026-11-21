Las picadas son uno de los clásicos indiscutidos de la gastronomía argentina. Ya sea para una reunión con amigos, un encuentro familiar o una juntada de fin de año, una buena combinación de quesos y fiambres suele ocupar un lugar central en la mesa por su practicidad y variedad de sabores.
Para quienes buscan una opción lista para servir, existe una picada de quesos y fiambres que se comercializa por $29.999, con un peso aproximado de 1 kilo y un rendimiento estimado para 4 a 5 personas. Se trata de una alternativa pensada para compartir sin necesidad de realizar preparaciones previas.
Qué incluye la picada de $29.999
La propuesta combina distintos tipos de quesos, fiambres y especialidades seleccionadas para ofrecer variedad de texturas y sabores. La mezcla de productos curados y quesos de diferentes intensidades permite lograr un equilibrio ideal para acompañar con panificados, aceitunas o frutos secos.
El atractivo de este tipo de opciones radica en que simplifican la organización de cualquier encuentro. Además, permiten disfrutar de una experiencia gastronómica completa sin tener que comprar cada ingrediente por separado.
Una alternativa práctica para reuniones y celebraciones
Las picadas siguen ganando protagonismo porque se adaptan a múltiples ocasiones. Desde una reunión informal hasta una celebración especial, ofrecen una solución rápida, rendidora y fácil de servir.
Entre los productos que suelen integrar estas propuestas aparecen variedades de jamón crudo, salame y diferentes tipos de quesos, una combinación que mantiene su vigencia entre los consumidores argentinos por su versatilidad y sabor.
Además, la posibilidad de complementarlas con bebidas, panes artesanales y otros acompañamientos permite personalizar la experiencia según los gustos de cada grupo. La picada se encuentra disponible en las sucursales de la cadena. Como las promociones suelen renovarse periódicamente, conviene consultar las ofertas vigentes antes de realizar la compra.
Con un precio de $29.999 y capacidad para compartir entre varias personas, esta propuesta se presenta como una opción conveniente para quienes buscan resolver una reunión con una selección de productos lista para disfrutar.
Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.