El organismo recordó que las lluvias fuertes pueden acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anticipó cambios en las condiciones del clima en México durante el fin de semana del viernes 20 al domingo 22 de noviembre .

El pronóstico contempla tormentas con lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en distintas regiones del territorio nacional.

El organismo advirtió que el domingo será la jornada con mayor potencial de precipitaciones en el norte, noreste y oriente del país, debido al avance de un nuevo frente frío y su interacción con otros sistemas meteorológicos. Además, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

¿Qué estados tendrán lluvias este viernes y sábado?

Para el viernes 20 de noviembre, el SMN prevé intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También pronostica lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El sábado 21, las precipitaciones continuarán en algunas regiones. Se esperan chubascos en Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar lluvias aisladas.

Las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves Shutterstock

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes del domingo 22 de noviembre?

El pronóstico del SMN señala que el domingo podrían registrarse chubascos con lluvias puntuales fuertes , de entre 25 y 50 milímetros, en Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, centro y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte) y Veracruz (norte).

Además, se prevén intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán también podrían tener lluvias aisladas.

El pronóstico de temperaturas y vientos para el fin de semana contempla:

Viernes: máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas. En el istmo y golfo de Tehuantepec se esperan rachas de 60 a 80 km/h.

Sábado: temperaturas mínimas de -10 a -5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También se pronostican rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Domingo: máximas de 35 a 40 °C en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Durante la madrugada del lunes, las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas de -10 a -5 °C.

El SMN explicó que, durante el viernes y sábado, el frente frío número 6 permanecerá sobre el golfo de México y el norte de la península de Yucatán, mientras que un nuevo sistema frontal ingresará por el noroeste.