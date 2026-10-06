La empresa Subterráneos de Buenos Aires anunció un esquema especial para acompañar la despedida de Lionel Messi, ya que el Gobierno de la Ciudad dispuso reforzar la movilidad tras el partido de la Selección en el estadio Monumental. Esta medida busca facilitar la desconcentración rápida de los miles de hinchas que asistirán.

El despliegue operativo incluirá más de mil efectivos policiales y controles en tres anillos de seguridad. Por eso, las autoridades implementaron modificaciones en el transporte público para garantizar un viaje seguro hacia el centro. Además, la iniciativa contempla restricciones vehiculares de gran escala desde el mediodía en todo el perímetro afectado con algunos accesos cortados.

¿Cuáles serán las medidas especiales del transporte para este martes?

La línea D de subte ofrecerá un servicio nocturno extendido hasta la 1:30 de la madrugada para trasladar a los espectadores. El ingreso a las formaciones estará habilitado únicamente en la cabecera de Congreso de Tucumán. Así, los usuarios podrán viajar desde esa terminal en un solo sentido directo hacia la estación Catedral.

Las estaciones de la línea D autorizadas únicamente para el descenso de los hinchas serán las siguientes:

Congreso de Tucumán: Único punto de acceso habilitado para abordar las formaciones.

Olleros: Estación abierta solo para descender.

Plaza Italia: Estación abierta solo para descender.

Pueyrredón: Estación abierta solo para descender.

9 de Julio: Estación abierta solo para descender.

Las líneas de colectivos que transitan por la zona de Núñez mantendrán sus recorridos con desvíos y mayor frecuencia. Mientras tanto, el servicio de trenes de la línea Mitre sumará formaciones de refuerzo para agilizar la salida del público.

Los accesos cortados y las calles con tránsito restringido

El Gobierno porteño ordenó una interrupción total o parcial del tránsito en seis arterias clave a partir del mediodía. Por eso, la circulación vehicular quedará completamente bloqueada en los alrededores directos del estadio de River Plate. Las autoridades recomiendan evitar la zona con vehículos particulares y optar de manera directa por el transporte público.

Los cortes y bloqueos principales informados por el Ministerio de Seguridad porteño afectarán las siguientes calles: