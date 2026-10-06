La Línea A del subte interrumpirá este martes 6 de octubre su servicio desde las 19:00 horas hasta el cierre del servicio. La medida fue confirmada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) en reclamo de un descuento de haberes dispuesto por la empresa concesionaria EMOVA.

Según el sindicato, los trabajadores cumplieron sus jornadas durante todo el mes. Por su parte, la empresa cuestionó el fundamento del planteo y manifestó su preocupación por este tipo de medidas sindicales.

¿A qué hora deja de funcionar la Línea A y qué reclama el sindicato?

La Línea A permanecerá cerrada este martes 6 de octubre desde las 19:00 hasta el cierre de la jornada. El gremio sostuvo que se descontaron días de sueldo de manera “arbitraria e ilegal”

Paro de subtes hoy martes 6: qué líneas se verán afectadas por la medida de fuerza.

A través de un comunicado, el sindicato sostuvo que la situación altera la “paz social” y exigieron que se cesen de inmediato los “descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”.

Comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro vía X. X.

La respuesta de EMOVA ante el paro

La empresa EMOVA respondió a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) mediante un comunicado oficial.

La compañía defendió la correcta liquidación de los haberes, al mismo tiempo que rechazó la acusación.

Desde EMOVA cuestionaron el fundamento del planteo como el contexto político interno que, según sostuvieron, explicaría la decisión de interrumpir el servicio.

En su comunicado remarcaron que cumplen con las instancias de diálogo habilitadas por la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de evitar que la protesta se concrete.