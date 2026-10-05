El SMN pronosticó precipitaciones continuas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para este martes 6 y miércoles 7 de octubre.

Un frente de inestabilidad provocará un paulatino descenso de las temperaturas y la presencia de lluvias aisladas y tormentas durante los próximos dos días en la región cuyana y en el centro pampeano.

Según el reporte oficial del organismo meteorológico, las condiciones más severas afectarán principalmente a la ciudad de Santa Rosa con actividad eléctrica sostenida y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h, mientras que la capital mendocina registrará precipitaciones intermitentes.

Pronóstico en La Pampa: alertas por tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h

La capital pampeana y sus alrededores atravesará un periodo prolongado de mal tiempo entre el martes y el miércoles.

Las precipitaciones comenzarán durante la mañana del martes 6 con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%, e irán intensificándose hacia la noche con el desarrollo de tormentas eléctricas.

La jornada registrará una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 19°C, acompañada por vientos del sector suroeste con ráfagas intensas de entre 42 y 50 km/h.

las condiciones más severas afectarán principalmente a la ciudad de Santa Rosa.

Para el miércoles 7 de octubre, el SMN anticipa la continuidad de las tormentas eléctricas durante todo el día. Las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 17°C, manteniéndose probabilidades de precipitación elevadas de entre el 40% y el 70%.

El tiempo en Mendoza: lluvias aisladas y descenso térmico durante 48 horas

En la provincia de Mendoza, las precipitaciones se presentarán de manera moderada e intermitente. El martes 6 iniciará con nubosidad variable y chaparrones a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% que se extenderá hasta la noche.

Las temperaturas para este día rondarán entre los 16°C de mínima y los 23°C de máxima, con vientos constantes del sector este.

Durante la jornada del miércoles 7, el mal tiempo se mantendrá en las primeras horas con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde.

Las marcas térmicas sufrirán un descenso gradual en la capital provincial, registrando una mínima de 13°C y una máxima que no superará los 20°C.

El tiempo en CABA: qué pasará con el clima entre el martes y el miércoles

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un paulatino incremento de la inestabilidad a lo largo de las próximas 48 horas.

La jornada del martes 6 se presentará con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas entre los 12°C de mínima y los 21°C de máxima, acompañadas por vientos moderados del sector este.

Hacia el miércoles 7, se aguarda un aumento de la cobertura nubosa con probabilidad de lluvias o chaparrones aislados hacia la tarde y la noche, registrando un leve descenso en la temperatura máxima, la cual no superará los 19°C.