Alerta amarilla y naranja en varias provincias de Argentina por fuertes tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para este martes 6 de octubre.

Según el pronóstico del organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora y abundante lluvia en períodos cortos.

Alerta amarilla por fuertes tormentas en cuatro provincias: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distinto nivel por tormentas para sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa. El organismo anticipó fenómenos que podrían intensificarse durante este martes y extenderse hasta el miércoles.

6 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 30-50 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 90 km/h 🟨 20-40 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 60 km/h 🧊 Granizo ❄️ Nevada 🟧 50-70 cm 🟨 10-40 cm ☔ Lluvia 🟨 10-40 mm 🌬️ Zonda 🟨 30-40 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/n9CgbMJLEE — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 6, 2026

Las zonas alcanzadas por el aviso podrían registrar abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Qué implica la alerta amarilla que emitió el SMN

El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas en La Pampa, Córdoba, Mendoza y San Luis. También lanzó una advertencia naranja en regiones puntuales de las últimas dos provincias. Servicio Meteorológico Nacional

El nivel amarillo indica que el área será afectada por tormentas de intensidad variada, acompañadas de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño”. A su vez, el organismo advierte que las actividades diarias podrían ser interrumpidas.

El SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque estos registros pueden ser superados según la evolución de las tormentas.