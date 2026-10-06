Banco Provincia ofrece una línea de crédito para quienes necesitan financiar la compra de materiales destinados a construir, ampliar, refaccionar o equipar una vivienda.

El Préstamo Acá Materiales de Construcción permite financiar compras en comercios adheridos con un monto de hasta $50.000.000 y un plazo máximo de 72 cuotas.

La gestión se realiza de manera digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP , sin necesidad de presentar documentación en papel ni realizar el trámite de forma presencial.

Cómo funciona el préstamo del Banco Provincia

El préstamo permite acceder a hasta $50.000.000, con un plazo de devolución que puede extenderse hasta 72 meses . El pago se realiza en cuotas mensuales mediante débito automático en una cuenta.

La tasa de interés depende de la relación del cliente con el banco. Para quienes cobran sus haberes en el Banco Provincia, la financiación parte de una TNA fija del 55%, mientras que para quienes no acreditan sus haberes en la entidad, comienza en 65% TNA fija.

La línea está destinada a clientes del Banco Provincia que cuenten con calificación crediticia favorable. El monto y las condiciones del financiamiento se establecen a partir de una propuesta personalizada.

El dinero puede utilizarse para cubrir compras vinculadas con distintas etapas de una obra, ampliación o refacción del hogar. Para ello, el banco cuenta con una red de comercios adheridos que incluye negocios especializados en aberturas, pisos y revestimientos, muebles para cocina y baño, sanitarios, griferías, pinturas, herrajes, domótica y piscinas, además de otros rubros relacionados con la construcción y el mejoramiento de la vivienda.

El préstamo puede utilizarse en más de 150 comercios adheridos y se gestiona de manera digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP. Banco Provincia

¿Dónde se puede usar el préstamo?

La financiación está disponible para realizar compras en más de 150 empresas adheridas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

De esta manera, la línea no se limita a la adquisición de materiales básicos para una construcción. También contempla productos destinados a renovar o mejorar distintos espacios de la vivienda, desde una refacción puntual hasta un proyecto de mayor alcance.

¿Cómo se solicita el crédito de Banco Provincia?

El procedimiento es sencillo. La persona elige un comercio adherido, recibe allí una propuesta de financiamiento personalizada y, una vez aceptada las condiciones, acepta el crédito desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Cómo consultar los comercios adheridos

Para consultar los comercios adheridos, los interesados deben ingresar en Préstamo Acá - Banco Provincia, donde pueden filtrar por localidad y categoría.