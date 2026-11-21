La entrada de varios frentes por el noroeste dejará este sábado 21 de noviembre lluvias persistentes y localmente fuertes en Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El viento será otro de los protagonistas de la jornada, con rachas muy fuertes en el litoral gallego, el área cantábrica y las montañas del norte y del centro peninsular.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la península, mientras que en la mitad sur y Baleares habrá intervalos nubosos, con tendencia a cubrirse en el cuadrante suroeste al final del día. Canarias, en cambio, tendrá una jornada estable, con cielos poco nubosos y calima ligera en altura.

Lluvias persistentes y tormentas en el noroeste

Las precipitaciones serán abundantes en el cuadrante noroeste. En Galicia, sobre todo en la mitad sur y en el sur, suroeste e interior de La Coruña, los chubascos podrán ser fuertes, persistentes y con tormenta. En Castilla y León lloverá de forma generalizada, con mayor frecuencia e intensidad en la mitad occidental, y en Extremadura las precipitaciones comenzarán en el tercio norte y se irán extendiendo al resto.

En la cornisa cantábrica también lloverá de forma generalizada, con más intensidad en la cordillera asturiana y el interior de Cantabria, mientras que en el País Vasco las lluvias tenderán a remitir al final del día. En Navarra, La Rioja, Madrid, el norte de Castilla-La Mancha y la vertiente atlántica de Andalucía se esperan lluvias débiles o moderadas, y el Mediterráneo y Baleares quedarán prácticamente al margen. En las montañas del norte nevará por encima de los 1700-2000 metros, y en las del centro podría hacerlo a partir de los 2200 metros.

Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta en algunas regiones. (Imagen ilustrativa) Fuente: EFE Alejandro García

Rachas muy fuertes en Galicia, el Cantábrico y las montañas

El viento soplará fuerte en el litoral gallego, con rachas muy fuertes que se extenderán a zonas expuestas del interior de Galicia, la costa cantábrica, las cumbres de la cordillera, los Pirineos navarros y las montañas del centro peninsular.

En Castilla y León las rachas fuertes serán generalizadas, y al final del día se esperan intervalos de viento fuerte en el suroeste de la comunidad. También habrá rachas fuertes por la tarde en Extremadura y en la sierra de La Rioja. En el Cantábrico, el noroeste y Baleares el viento será moderado, y flojo en el resto.

Temperaturas en ascenso en el sur y descenso en el norte

Las máximas subirán en la mitad sur peninsular, de forma localmente notable en las sierras del sureste, el tercio oriental de Andalucía y el noroeste de Albacete. También aumentarán en el sur de la meseta norte y el oeste de Galicia.

En cambio, bajarán en La Rioja, Navarra, el País Vasco y el norte de Aragón. Las mínimas ascenderán en el Cantábrico, los Pirineos y la mitad sur, con pocos cambios en el resto; en Baleares y en Lanzarote y Fuerteventura tenderán a bajar.

Nieblas en el noroeste y tiempo estable en Canarias

Habrá brumas y nieblas en zonas de la mitad noroeste peninsular, especialmente en las cumbres del sistema Central y en puntos de La Mancha y el valle del Tajo toledano. También son probables los bancos de niebla matinales en Melilla y las brumas en el área del Estrecho.

En Canarias, los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes en zonas costeras y en el interior por la tarde, y calima ligera por la mañana en las islas occidentales. Las temperaturas tendrán pocos cambios y el viento soplará de flojo a moderado.

Fuente: EFE y Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)-.