El lunes 5 de octubre estará signado por el paso de un sistema frontal sobre la región del Noreste Argentino

El lunes 5 de octubre estará signado por el paso de un sistema frontal sobre la región del Noreste Argentino (NEA), provocando un incremento de la inestabilidad climática con lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y abundante nubosidad .

El fenómeno se concentrará principalmente durante la primera mitad del día, con una gradual recuperación de las condiciones hacia la noche en la mayor parte del territorio.

El impacto del temporal provincia por provincia para este lunes

Las condiciones meteorológicas previstas para la jornada del lunes presentarán variaciones según la zona geográfica:

Formosa: Se esperan tormentas eléctricas de variada intensidad durante la mañana y parte de la tarde, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%, registrando una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 26°C.

Misiones: La inestabilidad se manifestará con chaparrones y actividad eléctrica concentrados en la mañana y primeras horas de la tarde (40% a 70% de probabilidad), con marcas térmicas entre los 17°C de mínima y los 25°C de máxima.

Chaco: Presentará precipitaciones aisladas durante la mañana con probabilidades de entre 10% y 40%, mejorando rápidamente hacia la tarde con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 17°C a 26°C.

Corrientes: Registrará tormentas durante las primeras horas del día, dando paso a una disminución paulatina de la cobertura nubosa hacia la tarde y noche, con temperaturas estimadas entre los 17°C y los 26°C.

Pronóstico para el martes: paulatina mejoría y ascenso de la temperatura

A partir del martes 6 de octubre, el sistema de mal tiempo abandonará la región, dando lugar a una jornada con condiciones estables, nula probabilidad de lluvia y un paulatino ascenso de las temperaturas en todo el noreste.

Las condiciones meteorológicas previstas para la jornada del lunes presentarán variaciones según la zona geográfica Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tanto en la provincia de Formosa como en Misiones, el cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, con mínimas de 18°C y máximas que treparán hasta los 28°C.

Por su parte, en Chaco y Corrientes se experimentará un panorama similar, con mañanas frescas de 16°C y tardes cálidas con registros de 28°C bajo un ambiente despejado a parcialmente nublado.

Pronóstico para el AMBA: cómo estará el tiempo este lunes en la Capital y el conurbano

A diferencia de las alertas vigentes para el norte del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán un inicio de semana sin amenazas de precipitaciones.

Para la jornada del lunes 5 de octubre se prevé un ambiente templado con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector este, registrando una temperatura mínima de 12°C durante las primeras horas y una máxima que alcanzará los 21°C por la tarde.