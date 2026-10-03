Peregrinación a Luján: cómo estará el clima el tiempo el sábado 3 y domingo 4 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará el camino hacia Luján en la 52ª Peregrinación Juvenil, donde miles de fieles se dirigirán a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján a pie.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional compartió una publicación en redes sociales de cómo estará el clima estos dos días para las personas que planean hacer la peregrinación.

Cómo estará el clima el tiempo el sábado 3 y domingo 4 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional

Sábado 3 de octubre

Por la mañana : 12°C con tormentas aisladas y probabilidad de lluvias del 70 al 100%.

Por la tarde : 20° con lluvias aisladas probabilidad de precipitaciones del 40%

Por la noche: 11°C y con cielo parcialmente nublado y sin posibilidades de que llueva.

En este marco, el primer día los fieles deberán estar preparados con ropa para la lluvia y paraguas.

Si bien por la tarde mejorará el clima, habrá un marcado descenso de temperatura en las últimas horas del día, por lo que se recomienda también llevar abrigo.

Peregrinación a Luján: cómo estará el clima el tiempo el sábado 3 y domingo 4 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional Fuente: Shutterstock Shutterstock

Domingo 4 de octubre

Por la mañana-madrugada : 8°C con neblina y sin probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde-noche: 22°C con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El segundo día presenta mejores condiciones climáticas para realizar el camino hacia Luján porque no lloverá y la sensación térmica aumentará a lo largo del día hasta llegar a los 22°C. En este sentido, lo mejor es estar preparado con ropa cómoda para el esfuerzo físico.

Cómo es el recorrido de la peregrinación a Luján 2026

La salida oficial fue este sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Desde ahí comenzaron los recorridos de aproximadamente 60 kilómetros hasta Luján, que durarán varias horas y se extenderán durante toda la noche y el domingo.

Una información importante para los que realizarán el camino por primera vez es que habrá puestos de hidratación y puestos de asistencia para los peregrinos si sienten algún tipo de malestar en el trayecto.

En tanto, la Imagen Cabecera de la Virgen está programada para este sábado al mediodía y se espera que llegue a Luján al amanecer del domingo.

Por otra parte, la Misa Central se celebrará el domingo a las 7 de la mañana en el altar levantado frente a la Basílica, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.