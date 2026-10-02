El primer fin de semana de octubre llega con algunos avisos en materia climática para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que se prevé un sábado con lluvias, tormentas y un cambio de escenario hacia el domingo.

En función del pronóstico del tiempo que mantiene actualizado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de sus canales oficiales de comunicación, la tormenta llegará al Río de la Plata durante la jornada del 3 de octubre, con mayores complicaciones durante la primera mitad del día.

¿Cuándo será el peor momento de la tormenta en Buenos Aires?

La madrugada del sábado 3 de octubre concentrará el mayor riesgo de tormentas en el norte y centro de la provincia de Buenos Aires, incluida la región del AMBA.

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para la región de CABA durante el primer fin de semana de octubre. (Foto: SMN) SMN

El momento de mayor inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires se evidenciará durante la mañana, con altas chances de que las lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas.

Las probabilidades de precipitaciones, en este contexto, rondarán entre el 70% y el 100% para la primera mitad del día.

Ya hacia la tarde, el fenómeno tenderá a mejorar de forma gradual. Se espera lluvia débil, con alrededor de 1mm, y una probabilidad de entre 10% y 40%.

Alerta por tormentas en varias provincias: qué zonas son las más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene al 2 de octubre alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes en varias provincias del centro y norte del país. La alerta amarilla rige para:

La mayor parte de Córdoba.

San Luis

Santiago del Estero

El centro y norte de Buenos Aires

Entre Ríos

El sur de Corrientes

Misiones

El mapa de alertas amarillas por tormentas que mantiene vigente el SMN para el sábado 3 de octubre. (Foto: SMN) SMN

En esas zonas se esperan lluvias intensas en cortos períodos, con posibilidades de caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento intensas.

El foco de las tormentas se desplazará luego hacia Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y por último hacia el norte del país. En el Litoral y el NEA, la inestabilidad se potenciará durante la tarde y la noche. Esto se deberá a la saluda de la masa de aire caluroso y la convergencia de humedad.

Cuándo vuelve la calma y cómo seguirá el tiempo

A partir del domingo 4 de octubre, se espera un cambio notorio en el pronóstico del tiempo. Si bien advierten por nieblas en las primeras horas de la mañana en regiones como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

Cabe resaltar que la calma sería breve, ya que para el miércoles 7 de octubre se espera el regreso de lluvia débil a la región del AMBA, con 19°C de máxima.