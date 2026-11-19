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El presidente Javier Milei será uno de los principales protagonistas de la primera Cena Anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que reunirá hoy por la noche a más de 300 funcionarios, legisladores, empresarios y referentes de distintos sectores de la sociedad argentina.

El encuentro que tendrá lugar en Madero Tango tiene como objetivo poner el foco sobre el crecimiento de las expresiones antisemitas y promover una respuesta colectiva frente a distintas formas de discriminación y discursos de odio.

Además de Milei, participarán funcionarios nacionales, legisladores de diferentes fuerzas políticas, personalidades de la cultura, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La actividad será conducida por la periodista Cristina Pérez y tendrá como uno de sus principales momentos el discurso del Presidente, a las 20.

También habrá una conversación entre Loay Alshareef, activista saudí-egipcio reconocido por su trabajo contra el antisemitismo, y el periodista y miembro de FACA Alejo Schapire.

La advertencia por el crecimiento del antisemitismo

Desde FACA plantean que el fenómeno excede a la comunidad judía y debe ser abordado como una problemática vinculada con la convivencia democrática. La organización advirtió especialmente sobre “ la proliferación de expresiones antisemitas en las redes sociales, muchas de las cuales fueron de público conocimiento, y sobre situaciones de discriminación que afectan la vida cotidiana de ciudadanos argentinos ”.

“ El antisemitismo no es un problema exclusivo de los judíos, sino una amenaza para todos los argentinos. Cuando una persona es discriminada por su identidad o sus creencias, lo que está en juego son los valores fundamentales de nuestra democracia ”, sostuvo la diputada nacional y presidenta de FACA, Sabrina Ajmechet.

Según explicó, el objetivo es que la problemática deje de ser considerada exclusivamente como una preocupación de la comunidad judía y pase a ser asumida como una cuestión de alcance general.

Durante la cena también se proyectará un video con testimonios sobre episodios de antisemitismo ocurridos en la Argentina y se entregará el Premio FACA, destinado a reconocer la labor de un joven argentino en esta materia.

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El proyecto educativo para 2027

Otro de los anuncios será la presentación de un proyecto de videojuego educativo que FACA busca desarrollar durante 2027. La iniciativa está dirigida especialmente a adolescentes y apunta a trabajar sobre prejuicios, estereotipos y discriminación mediante una experiencia interactiva.

“ Tenemos que trabajar especialmente con las nuevas generaciones. No alcanza con condenar el antisemitismo cuando aparece: también necesitamos educar para prevenirlo ”, señaló Ajmechet.

La dirigente planteó como objetivo que los jóvenes puedan desarrollarse “en una sociedad en la que nadie tenga miedo de mostrar quién es, qué piensa o cuáles son sus creencias”.

Durante el encuentro también se repasarán algunas de las acciones desarrolladas por FACA desde su creación, entre ellas campañas de concientización en la vía pública, iniciativas vinculadas con el antisemitismo en el fútbol y presentaciones institucionales.

Entre estas últimas, la organización destaca la denuncia realizada ante el Consejo de la Magistratura contra el exjuez federal Alfredo López, procedimiento que culminó con su destitución.

FACA está integrado por más de 100 referentes provenientes del periodismo, la política, la academia, la cultura, las artes, la comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

“La primera Cena Anual de FACA es una oportunidad para reafirmar que combatir el antisemitismo es una responsabilidad de todos”, sostuvo Ajmechet.