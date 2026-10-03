El Automóvil Club Argentino (ACA) reemplazó de forma provisoria el tótem de su sede central de la avenida Del Libertador. Lo hizo a fines de agosto, después de que peritos técnicos detectaran fisuras y riesgos estructurales en la pieza original. El cambio generó polémica pública.

Según informó el club, el tótem original medía unos seis metros y pesaba seis toneladas. Por eso, aseguran que había que retirarlo y analizarlo por completo. La entidad aclara que la versión nueva no es un reemplazo definitivo: la original volverá cuando esté reparada.

Qué dice ACA sobre el riesgo de la estructura original

Óscar Peña, director de Asuntos Legales del ACA, explicó que las fallas afectaban la estabilidad del tótem y generaban un riesgo cierto e inminente. Para él, el peligro era mayor por la cantidad de gente y autos que pasan por la zona: “Esto podía devenir en situaciones de peligro, más aún, teniendo en cuenta el flujo de personas y automóviles que transitan la zona y las dimensiones del tótem original, con una altura estimada de seis metros y un peso de seis toneladas”.

Peña habló de un estado de necesidad en el que había que decidir rápido. “Si hubiéramos lamentado víctimas, hoy estaríamos ante una situación mucho más dolorosa y con una responsabilidad absoluta. Privilegiamos evitar daños y males mayores”, afirmó.

Cómo es el tótem nuevo

La nueva versión es más moderna y liviana, pero cumple la misma función que la original. El club dice que se reconoce mejor de noche y con poca visibilidad, lo que ayuda a prevenir incidentes. Además, muestra información en pantallas digitales.

ACA la presenta como un “adelanto” de la nueva generación de tótems de la institución y además sostiene que respeta la identidad visual histórica del club. El otro tótem de la sede central, el de la calle Pereyra Lucena, sigue en su lugar.

El proceso de restauración

La reparación estará a cargo de una comisión de profesionales expertos elegidos por la Comisión Nacional de Monumentos, de los Lugares y de los Bienes Históricos. Su objetivo es conservar las piezas fundamentales y el valor histórico del tótem, que tenía grietas en la base.

El propio ACA había pedido en 2013 que sus tótems fueran considerados patrimonio histórico. El club tiene casi 250 en todo el país y afirma que, ante un peligro real, los retira de urgencia porque es responsable por cualquier consecuencia de su deterioro.