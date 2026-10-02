Las lluvias se darán en el Área Metropolitana Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el fin de semana habrá una importante variación en las condiciones climáticas y llegará un frente de tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para este viernes 2 de octubre, las temperaturas se mantendrán entre 8 y 18 grados. No obstante, para las últimas horas de la jornada, se esperan vientos provenientes del norte que traerán una nubosidad y darán paso a las lluvias anunciadas para el sábado .

Cuándo lloverá en el AMBA

El sábado 3 de octubre será el día de mayores complicaciones climáticas, con tormentas que se presentarán a partir de la madrugada y podrían extenderse hacia el resto de la jornada.

Las lluvias están pronosticadas para este sábado. Shutterstock

En tanto, durante la mañana las lluvias serán constantes en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires, hasta las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, durante la tarde las lluvias bajarán su intensidad y para la noche se espera que no se registren mayores chaparrones.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las temperaturas se mantendrán entre 12 y 16 grados a lo largo de la jornada.

Sale el sol y sube la temperatura: qué día mejoran las condiciones

Luego de las tormentas que se darán el sábado, las condiciones presentarán una importante mejora. Para el domingo 4, las temperaturas subirán y se ubicarán entre 11 y 21 grados.

Pronóstico extendido en CABA. Captura SMN.

Además, no hay alertas por tormentas y el cielo permanecerá mayormente soleado durante la mañana y mediodía, con algo de nubosidad hacia la tarde y noche.