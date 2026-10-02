El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de fuertes lluvias durante el fin de semana que afectarán gran parte de Buenos Aires.

De acuerdo al informe, las lluvias comenzarán en las localidades al sur de la provincia durante la tarde del viernes para extenderse a otras zonas durante el sábado.

Cómo estará el clima en Buenos Aires este fin de semana

Durante la noche del viernes, las lluvias comenzarán a golpear las localidades ubicadas al sur de la provincia con lluvias desde Las Flores hasta Bahía Blanca.

Para la mañana del sábado se esperan condiciones meteorológicas adversas durante gran parte del día con mínimas de 12° y máximas de 16°. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las precipitaciones se prolongarán desde la madrugada hasta la tarde con vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Así estará el clima en Buenos Aires durante la mañana del sábado. SMN

Para la noche dejará de llover para dar paso a una temperatura de 12° con cielo nublado.

El domingo será una jornada con tiempo favorable con mínimas de 11° y máximas de 21°. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una jornada agradable a pleno sol.

Cómo estará el clima durante la próxima semana en CABA

El SMN también informó cómo estará el tiempo durante el inicio de la próxima semana.

Lunes 5 : mínimas de 14° y máximas de 22° con cielo parcialmente nublado.

Martes 6 : la mañana comenzará con mínimas de 13° y por la tarde la máxima se ubicará en 22°.

Miércoles 7 : condiciones favorables con mínimas de 13°, máximas de 19° y un cielo despejado.

Jueves 8: presencia de nubes con mínimas de 15° y máximas de 18°.