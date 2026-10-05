Hay un momento del vuelo que suele pasar desapercibido, pero que tiene una explicación. Cuando el avión llega a la pista, muchas veces se detiene por completo durante unos segundos antes de comenzar a acelerar.

No se trata de una pausa sin sentido. Antes de despegar, los pilotos deben comprobar que todo esté listo para iniciar la maniobra y esperar, cuando corresponde, la autorización del control de tránsito aéreo.

Además, el avión debe quedar correctamente ubicado para comenzar la carrera de despegue. Desde ese punto, la tripulación pone en marcha el procedimiento que terminará con la aeronave en el aire.

Por qué los aviones frenan por completo antes de despegar

La preparación para el despegue comienza antes de llegar a la pista. Los pilotos realizan las comprobaciones correspondientes y verifican que la aeronave esté configurada de acuerdo con las condiciones previstas para el vuelo.

Una vez en la pista, también deben confirmar que el recorrido esté disponible y que puedan comenzar la maniobra. Si todavía no recibieron la autorización, el avión permanece detenido .

La Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos contempla el procedimiento conocido como “line up and wait”. En ese caso, el avión ingresa a la pista, se alinea y espera allí hasta recibir la autorización para despegar. La instrucción de alinearse y esperar no significa que el despegue ya esté autorizado .

Antes de despegar, el avión puede permanecer detenido en la pista mientras la tripulación completa las comprobaciones y espera la autorización correspondiente. Fuente: Shutterstock

Por qué es importante desde dónde empieza a acelerar

El lugar en el que comienza la carrera de despegue no es indiferente. Para cada operación se tienen en cuenta las características de la aeronave y las condiciones que existen en ese momento.

El peso del avión, la temperatura, el viento y el estado y la longitud de la pista pueden influir en su rendimiento durante el despegue.

Con esos datos, la tripulación determina los parámetros necesarios para realizar la maniobra. Cuando todo está listo y recibe la autorización correspondiente, aumenta la potencia de los motores y comienza la aceleración.

Qué pasa con el avión durante la carrera de despegue

Mientras avanza por la pista, el avión gana velocidad hasta alcanzar las condiciones necesarias para despegar . En esta etapa, las alas están configuradas de una manera específica para favorecer la sustentación a velocidades relativamente bajas.

Los flaps y los slats cumplen un papel importante durante el despegue. Son superficies móviles que modifican el comportamiento aerodinámico del ala y permiten que el avión pueda despegar en las condiciones previstas.

Por eso, el despegue no consiste solamente en acelerar: detrás de esos segundos que los pasajeros ven desde la ventanilla hay una serie de cálculos, comprobaciones y procedimientos.

Por qué el avión cambia después de despegar

La maniobra tampoco termina cuando las ruedas dejan de tocar la pista . Durante el ascenso inicial, los pilotos van modificando progresivamente la configuración del avión.

A medida que aumenta la velocidad y la aeronave gana altura, los flaps y los slats comienzan a retraerse. También puede reducirse la potencia de los motores una vez alcanzada una altura segura.

Estos cambios pueden sentirse dentro de la cabina como una variación en el ruido de los motores, en la aceleración o incluso como una pequeña sensación de descenso, aunque el avión continúe ascendiendo.