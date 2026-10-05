Los monotributistas pueden acceder a distintas prestaciones de ANSES, pero el beneficio disponible depende de la categoría en la que estén inscriptos.

La Administración establece un esquema diferente para los trabajadores de las categorías A a la H y para quienes se encuentran en los niveles H, I, J y K.

Entre las prestaciones contempladas aparecen la Asignación Familiar por Hijo, la correspondiente a Hijo con Discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y la Asignación Prenatal. Sin embargo, algunas no están disponibles para todas las categorías.

Qué asignaciones pueden cobrar los monotributistas

Según la información de ANSES, los trabajadores monotributistas reciben asignaciones familiares de acuerdo con la categoría en la que están registrados.

Para las categorías A, B, C, D, E, F y G, están contempladas:

Asignación Familiar por Prenatal .

Asignación Familiar por Hijo .

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad .

Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual.

A partir de la categoría H y hasta la K, el esquema es más acotado y se concentra en las prestaciones vinculadas a la discapacidad:

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad .

Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad.

Cuánto cobra un monotributista por hijo en octubre

Los montos de las asignaciones dependen de la categoría del monotributo.

La Asignación Familiar por Hijo tiene distintos valores según la categoría del monotributo.

Para octubre de 2026, los montos son:

Categoría A: $78.304.

Categoría B: $52.821.

Categorías C, D, E, F y G: $16.487.

Las categorías H, I, J y K no tienen asignado este beneficio dentro del cuadro vigente para octubre.

Cuánto se cobra por un hijo con discapacidad

La situación cambia cuando se trata de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. En este caso, el beneficio alcanza a todas las categorías del monotributo, de la A a la K.

Para octubre, los valores son:

Categoría A: $254.943.

Categoría B: $180.358.

Categorías C a K: $113.829.

Esto significa que las categorías H, I, J y K, que no tienen la Asignación Familiar por Hijo general, sí están incluidas en la prestación correspondiente a un hijo con discapacidad.

Cuánto paga ANSES por Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar Anual también forma parte de las prestaciones para los monotributistas. Para las categorías A a G, la Ayuda Escolar Anual tiene un monto de $55.672.

En las categorías H, I, J y K, en cambio, ANSES contempla la Ayuda Escolar Anual por Hijo con Discapacidad, también por $55.672.

Cuánto cobra un monotributista por Prenatal

La Asignación Familiar por Prenatal también depende de la categoría de monotributo.

Para octubre de 2026, los valores son:

Categoría A: $78.304.

Categoría B: $52.821.

Categorías C, D, E, F y G: $16.487.

Las categorías H, I, J y K no tienen asignado el beneficio de Prenatal dentro del cuadro de octubre.

La prestación acompaña económicamente al trabajador durante el embarazo, siempre que se cumplan las condiciones de ANSES para acceder al beneficio.

Qué pasa con los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos tienen un régimen diferente al de los monotributistas.

Según ANSES, este sistema contempla aportes y contribuciones para acceder a distintas prestaciones de la Seguridad Social, pero los trabajadores autónomos no perciben Asignaciones Familiares.

No es lo mismo estar registrado como autónomo que como monotributista: el acceso a las asignaciones familiares cambia según el régimen.

Cómo consultar los aportes registrados en ANSES

Los monotributistas pueden consultar su historia laboral desde mi ANSES al utilizar la Clave de la Seguridad Social.

Para hacerlo, deben ingresar a:

Trabajo → Consultar Historia Laboral.

ANSES también indica que, para consultar la totalidad de los aportes y pagos realizados como autónomo o monotributista, se puede ingresar a “Historia de pagos” en SICAM con la clave fiscal de ARCA.

Qué hay que revisar para saber cuánto corresponde cobrar

El dato principal es la categoría de monotributo, pero también hay que tener en cuenta qué prestación se solicita.

Para octubre de 2026, ANSES estableció una actualización del 1,66% para los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares alcanzadas por la movilidad. La Resolución 283/2026 establece que los valores correspondientes al período octubre surgen de sus anexos.

Antes de calcular cuánto corresponde cobrar, hay que revisar la categoría registrada y el tipo de asignación. El esquema no es igual para una prestación por hijo, una por discapacidad, una prenatal o una ayuda escolar.