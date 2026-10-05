La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará esta semana el calendario de pagos de octubre.
Entre los pagos previstos se encuentran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Además, durante este período se mantiene el cronograma correspondiente a las asignaciones de pago único y a las asignaciones familiares de las pensiones no contributivas.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran esta semana
Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el haber mínimo previsional comenzarán a cobrar sus prestaciones de octubre según la terminación del DNI.
El cronograma para esta semana es el siguiente:
- Miércoles 8 de octubre: documentos terminados en 0.
- Jueves 9 de octubre: documentos terminados en 1.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tendrán pagos durante esta semana.
En ambos casos, las fechas previstas son:
- Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1.
Los beneficiarios deberán tener en cuenta que el cronograma continúa durante los días siguientes de acuerdo con la terminación del documento.
Asignación por Embarazo: quiénes cobran el 8 y 9 de octubre
La Asignación por Embarazo también forma parte del calendario de pagos de octubre de ANSES y se distribuye según el último número del DNI.
Durante esta semana, corresponde cobrar a:
- Miércoles 8 de octubre: documentos terminados en 0.
- Jueves 9 de octubre: documentos terminados en 1.
Pensiones No Contributivas: cronograma de esta semana
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un cronograma diferente al de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.
Para esta semana, las fechas son:
- Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
Asignaciones de pago único y otras prestaciones
Las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción tienen un esquema de pago diferente que el de las prestaciones que se abonan según la terminación del DNI.
Para estas asignaciones, el período de pago correspondiente a la primera quincena se extiende desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, y alcanza a todas las terminaciones de documento.
Por otra parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también cuentan con un período de pago más amplio. En este caso, el cronograma se extiende del 8 de octubre al 10 de noviembre, sin distinción según la terminación del DNI.