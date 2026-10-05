La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará esta semana el calendario de pagos de octubre.

Entre los pagos previstos se encuentran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, durante este período se mantiene el cronograma correspondiente a las asignaciones de pago único y a las asignaciones familiares de las pensiones no contributivas.

Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran esta semana

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el haber mínimo previsional comenzarán a cobrar sus prestaciones de octubre según la terminación del DNI.

El cronograma para esta semana es el siguiente:

Miércoles 8 de octubre: documentos terminados en 0.

Jueves 9 de octubre: documentos terminados en 1.

ANSES

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tendrán pagos durante esta semana.

En ambos casos, las fechas previstas son:

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Los beneficiarios deberán tener en cuenta que el cronograma continúa durante los días siguientes de acuerdo con la terminación del documento.

Asignación por Embarazo: quiénes cobran el 8 y 9 de octubre

La Asignación por Embarazo también forma parte del calendario de pagos de octubre de ANSES y se distribuye según el último número del DNI.

Durante esta semana, corresponde cobrar a:

Miércoles 8 de octubre: documentos terminados en 0.

Jueves 9 de octubre: documentos terminados en 1.

Pensiones No Contributivas: cronograma de esta semana

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un cronograma diferente al de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Para esta semana, las fechas son:

Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

ANSES

Asignaciones de pago único y otras prestaciones

Las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción tienen un esquema de pago diferente que el de las prestaciones que se abonan según la terminación del DNI.

Para estas asignaciones, el período de pago correspondiente a la primera quincena se extiende desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre , y alcanza a todas las terminaciones de documento.