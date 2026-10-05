El clima agradable que acompaño el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el cierre del fin de semana no será protagonista en los próximos días.

Luego de una jornada con temperaturas superiores a los 23°C, el ingreso de mayor humedad y el avance de perturbaciones en la atmósfera favorecerán un escenario inestable hacia la segunda mitad de la semana.

El lunes todavía se presenta sin lluvias, aunque con abundante nubosidad. El panorama comenzará a modificarse desde el martes y el miércoles aparece, por ahora, como el día con mayor probabilidad de tormentas.

Cómo estará el tiempo en el AMBA este lunes 5 de octubre

El lunes 5 de octubre tendrá condiciones relativamente estables, aunque con un cielo más cubierto que durante el domingo. El viento del norte favorecerá el ingreso de aire húmedo y mantendrá temperaturas agradables.

La mínima estará cerca de los 14 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 21 °C. Por el momento, no se prevén lluvias importantes para esta jornada.

El AMBA tendrá varios días con nubosidad y mayor humedad, mientras que las lluvias podrían llegar entre el miércoles y el jueves. Shutterstock

El martes aumenta la humedad y cambia el viento

Durante el martes 6 de octubre comenzarán a notarse con mayor claridad los cambios en las condiciones meteorológicas. Se espera una jornada con nubosidad variable: habrá períodos de mayor presencia de sol, especialmente durante las primeras horas, pero el cielo tenderá a cubrirse con el correr del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con registros estimados entre 14 °C y 21 °C.

Miércoles: el día con mayor probabilidad de tormentas

El miércoles 7 de octubre será, en principio, la jornada que habrá que seguir con mayor atención. El aumento de la inestabilidad podría generar lluvias y algunas tormentas en distintos sectores del AMBA.

El escenario estará condicionado por la presencia de perturbaciones en niveles altos de la atmósfera y por un sistema de alta presión sobre el Atlántico, que favorecerá el ingreso de humedad hacia la región.

La mínima será de 15 °C, mientras la máxima se ubicará en lo 18 °C.

Qué puede pasar con las lluvias el jueves 8 de octubre

La inestabilidad no quedaría limitada al miércoles. Para el jueves 8 de octubre también se mantiene la posibilidad de precipitaciones, en un contexto de mayor humedad y nubosidad sobre Buenos Aires.

La evolución dependerá del desplazamiento de los sistemas atmosféricos durante la semana, por lo que será necesario seguir las actualizaciones de los pronósticos para determinar con mayor precisión los momentos y sectores que podrían recibir lluvias.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA hasta el viernes 9 de octubre

Hacia el viernes 9 de octubre, el cielo continuará nublado, aunque no se esperan lluvias. La humedad rondará el 80% durante la jornada.