El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigentes distintos formatos de credencial para que sus afiliados puedan acceder a las prestaciones, retirar medicamentos y realizar trámites.

Actualmente, son válidas la credencial plástica, la digital, la provisoria con código QR y la provisoria ticket.

En cambio, los afiliados que tengan una credencial provisoria sin QR deben volver a descargarla para contar con un formato válido.

Qué credenciales de PAMI son válidas en octubre

PAMI reconoce cuatro formatos de credencial vigentes: la digital, la provisoria con código QR, la provisoria ticket y la plástica .

La credencial digital puede consultarse desde la aplicación Mi PAMI y no es necesario imprimirla. La provisoria con QR también puede descargarse en línea, mientras que la provisoria ticket se genera e imprime en las terminales de autogestión disponibles en Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL).

La credencial plástica, aunque ya no se distribuye, continúa siendo válida para las gestiones de los afiliados que todavía la conservan.

Credencial provisoria: cuál es válida y cuál hay que actualizar

PAMI aclaró que la credencial provisoria sin código QR no es válida. Si un afiliado tiene ese formato, debe volver a descargar la credencial provisoria para obtener una versión con QR.

La nueva credencial provisoria requiere completar los datos solicitados por PAMI y cuenta con el código QR necesario para su validación.

Además, existe la alternativa de generar una credencial provisoria ticket, que puede imprimirse directamente en las terminales de autogestión de las Agencias y UGL.

Los afiliados de PAMI pueden utilizar la credencial digital, plástica, provisoria con código QR o provisoria ticket. La versión provisoria sin QR debe actualizarse.

Cómo descargar la nueva credencial provisoria de PAMI

Para obtener la credencial provisoria con QR, los afiliados deben ingresar en el portal oficial de PAMI destinado a este trámite y completar los datos solicitados.

El sistema requiere:

Número de afiliación.

Sexo.

Número de DNI.

Número de trámite del DNI, compuesto por 11 dígitos y ubicado en el frente o dorso del documento.

Una vez completado el procedimiento, se puede descargar la credencial provisoria para utilizarla en las distintas prestaciones.

La credencial digital de PAMI no es obligatoria

PAMI señala expresamente que la credencial digital no es un requisito para acceder a sus prestaciones. Por lo tanto, un profesional de la salud no puede negar la atención médica, la entrega de medicamentos o una prestación por el hecho de que el afiliado no tenga instalada la aplicación Mi PAMI.

Los afiliados pueden utilizar cualquiera de los formatos de credencial vigentes.

Qué hacer si se perdió la credencial plástica

La credencial plástica de PAMI ya no se distribuye . Sin embargo, quienes todavía conservan una pueden seguir utilizándola porque continúa siendo válida.

Si un afiliado la perdió o no cuenta con ella, no necesita solicitar una nueva credencial plástica. Puede optar por descargar la credencial provisoria, utilizar la credencial digital desde Mi PAMI o generar e imprimir una credencial provisoria ticket en las terminales de autogestión.