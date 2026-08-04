Comprar un iPhone o una PlayStation 5 fuera de Argentina fue durante años una de las opciones preferidas por quienes buscaban ahorrar.

Aunque el escenario cambiario se modificó, la diferencia de precios con algunos países vecinos todavía existe y, en determinados productos, sigue siendo significativa.

Ante este escenario, son varios los habitantes que se consultan sobre dónde conviene comprar estos artefactos tecnológicos: ¿ Argentina, Chile, Brasil, Uruguay o Paraguay ?

¿Dónde es más barato comprar un iPhone?

Entre los equipos analizados, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB, es uno de los que presenta la mayor diferencia respecto de Argentina.

Mientras en el mercado argentino cuesta alrededor de USD 2.112, en Chile se consigue por USD 1.473, lo que lo convierte en el país más barato de la comparación.

En varios casos, las diferencias superan ampliamente el 40% respecto de los precios registrados en Argentina.

Qué otros artefactos son más baratos en Chile

iPhone 17 Pro Max 256 GB: USD 1.473 .

Smart TV LG NanoCell de 85″: USD 968 .

Nintendo Switch OLED: USD 369 .

Tablet Lenovo Tab P11: USD 246.

¿Cuál es el país que vende más barata la PlayStation 5?

En el caso de la PlayStation 5 Slim de 1 TB, el ranking cambia y el mejor precio ya no está en Chile.

La PlayStation 5 se vende más barata en Paraguay. (Foto: Shutterstock)

Según el relevamiento, Paraguay es el país donde la consola se vende más barata , seguido por Brasil. Argentina, en cambio, queda por encima de ambos mercados.

Así quedan los valores de la consola:

Paraguay: USD 905.

Brasil: USD 934.

Argentina: USD 1.063.

Uruguay: USD 1.069.

En cambio, la diferencia en productos como la MacBook Air con chip M4 es mucho menor, por lo que el ahorro no siempre justifica una compra en el exterior.