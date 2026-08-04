qué significan las marcas debajo de las letras F y J del teclado

Si utilizas con frecuencia la computadora, es probable que hayas notado unas pequeñas líneas en relieve ubicadas sobre las teclas F y J del teclado. Aunque pasan desapercibidas para muchas personas, estas marcas cumplen una función específica y no son un defecto de fabricación ni un elemento decorativo.

Su propósito es servir como referencia táctil para que los usuarios puedan colocar de forma correcta los dedos sin necesidad de apartar la vista de la pantalla. Gracias a ellas, es posible escribir con mayor rapidez y precisión, convirtiéndose en un recurso clave para quienes utilizan la técnica de mecanografía.

El trabajo evolucionó con las nuevas herramientas de IA.

Estas marcas se encuentran en la denominada fila de inicio o home row, que corresponde a la línea donde se ubican las teclas de la A a la L en los teclados con distribución QWERTY. De acuerdo con las normas de mecanografía, los dedos deben descansar en esa fila, mientras que los índices se colocan específicamente sobre estas dos teclas.

Curiosidades del teclado para computadora

Como la mayoría de las teclas tienen una apariencia muy similar, localizar estas dos letras sin mirar puede resultar complicado. Los pequeños relieves permiten identificarlas únicamente con el tacto, facilitando que las manos regresen siempre a la posición correcta y evitando interrumpir la escritura.

Este mismo principio también se aplica a la tecla 5 del teclado numérico, que suele incorporar una pequeña protuberancia para ayudar a orientarse al introducir datos sin desviar la vista del monitor.

¿Desde cuándo existen estas marcas?

Con la popularización de las máquinas de escribir a comienzos del siglo XX surgió la necesidad de desarrollar técnicas para escribir con mayor velocidad. Así nació la mecanografía y, con ella, las referencias táctiles en los teclados.

Aunque con frecuencia se atribuye su invención a June E. Botich, quien registró una patente en 1982, en realidad esa patente correspondía a una variante del diseño, basada en modificaciones en los bordes de las teclas y no en el relieve superior.

Hasta hoy no existe certeza sobre quién ideó originalmente estas guías, ya que fueron incorporándose de manera gradual como un estándar en la industria.

¿Por qué algunos teclados ya no las incluyen?

Si bien los relieves en las teclas F y J siguen siendo habituales, algunos fabricantes optaron por eliminarlos. Esto responde, en parte, a los cambios en los hábitos de escritura de los usuarios.

Muchas personas aprendieron a teclear de forma autodidacta utilizando computadoras, teléfonos y pantallas táctiles, sin recibir formación en mecanografía tradicional, por lo que estas referencias táctiles han perdido relevancia para parte del público.