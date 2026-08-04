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Lo que parecía un sueño sacado de una película de ciencia ficción, hoy es una realidad gracias a la compañía polaca Volonaut que ha desarrollado su Airbike, una moto voladora que, a diferencia de otros prototipos, no utiliza hélices expuestas. Este innovador vehículo ya está en preventa y su producción ya comenzó.

Desarrollada por el inventor Tomasz Patan, la Airbike funciona gracias a cuatro microturbinas con empuje vectorial, eliminando la necesidad de rotores gigantes. Esta tecnología permite una estructura más compacta y ligera, con un peso de solo 40 kilos gracias al uso de fibra de carbono y piezas impresas en 3D.

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Una de sus características más destacadas es un estabilizador digital que permite al usuarioflotar en el aire sin complicaciones técnicas. El sistema lo hace todo, simplificando el pilotaje y haciendo la experiencia más segura.

Así es la nueva moto voladora que ya está en el mercado

La Airbike tiene una velocidad máxima de 200 km/h y su diseño de cabina, sin pantallas ni mandos visibles, ofrece una visión de 360 grados sin distracciones. Esta combinación de velocidad y diseño futurista la convierte en un verdadero hito de la ingeniería moderna.

Así es la moto voladora del futuro que ya está en el mercado. Fuente: Volonaut
Así es la moto voladora del futuro que ya está en el mercado. Fuente: Volonaut

El futuro ya ha despegado, pero tiene un precio: cada unidad de la Airbike tiene un costo de más de $800,000 dólares, lo que equivale a casi 15 millones de pesos.

A pesar de su elevado costo, las primeras entregas están programadas para muy pronto, confirmando que la era de los vehículos aéreos personales ha llegado.