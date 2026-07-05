El truco fácil para ahorrar dinero todos los meses, según una experta en finanzas: solo hay que hacerlo 24 horas antes de cobrar.

Ahorrar todos los meses parece sencillo en la teoría, pero entre el alquiler, las compras y algún que otro gasto extra, sostenerlo en la práctica es otra historia. Una experta en finanzas que se hizo viral en redes compartió un un pequeño truco que tomó como hábito para lograrlo.

En qué consiste el truco de las 24 horas

El método es tan simple como efectivo: hay que hacer una transferencia a la cuenta de ahorro el día antes de cobrar el sueldo. La clave está en mover todo el saldo que haya quedado en la cuenta corriente , sin importar el monto.

El truco fácil para ahorrar dinero todos los meses, según una experta en finanzas: solo hay que hacerlo 24 horas antes de cobrar.

Da lo mismo si son mil pesos o cien mil: todo lo que sobró tiene que pasar a la cuenta de ahorro antes de que entre el nuevo sueldo. A simple vista puede parecer un gesto sin importancia, pero según la especialista, el efecto es mucho mayor de lo que parece.

Por qué funciona: la clave está en la mentalidad

El éxito del método no pasa tanto por la plata ahorrada, sino por el cambio de percepción que genera. Al dejar la cuenta corriente casi en cero antes de cobrar, cada mes arranca únicamente con el dinero del sueldo nuevo, sin la sensación de tener un “colchón” disponible para gastos de más.

Ese saldo sobrante deja de verse como plata disponible y pasa a convertirse automáticamente en ahorro, lo que ayuda a manejar mejor el presupuesto mensual.

La especialista insiste en que la constancia importa más que el monto: repetir el hábito cada mes, aunque al principio sea poca plata, termina generando una diferencia real con el tiempo.

Otros hábitos que se pueden sumar a esta rutina: