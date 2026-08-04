La compañía española, especializada en identidad digital y biometría, lanzó una solución para realizar procesos de autenticación biométrica directamente desde WhatsApp. Fuente: Shutterstock

Entrevista El crimen organizado automatiza los fraudes mientras la biometría busca blindar a los usuarios, advierte Veridas Según un análisis de la firma Veridas, la banca y los negocios deberán validar a sus clientes con autenticación de rostro o voz para frenar la creación de perfiles falsos y proteger las operaciones del día a día.

El crimen organizado automatiza los fraudes mientras la biometría busca blindar a los usuarios, advierte Veridas

En esta noticia Blindando a la banca y otras industrias

La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) generativa está transformando el fraude digital, al permitir que organizaciones criminales automaticen ataques y los escalen a miles de víctimas en cuestión de minutos.

Frente a ese escenario, las empresas de todas las industrias, pero principalmente las de servicios financieros, tendrán que fortalecer sus mecanismos de autenticación y apostar por la biometría como principal herramienta para verificar la identidad de los usuarios.

Ese es el diagnóstico de Jordi Torres, director para México y Latinoamérica de Veridas, quien explicó que la compañía española, especializada en identidad digital y biometría, lanzó una solución para realizar procesos de autenticación biométrica directamente desde WhatsApp, con el objetivo de reducir la fricción para los usuarios sin comprometer la seguridad.

“La IA generativa ha propiciado dos cosas: facilidad y velocidad. Hoy detrás ya no hay un defraudador o un equipo de dos personas; detrás tenemos organizaciones criminales que tienen estructuras similares a una compañía”, afirmó Torres en entrevista con El Cronista. “Hemos pasado a la industrialización del fraude”.

El directivo explicó que anteriormente los intentos de fraude requerían mayor infraestructura y conocimientos técnicos, mientras que las herramientas de inteligencia artificial ahora permiten crear imágenes, videos sintéticos y ataques automatizados con una barrera de entrada mucho menor.

“Ese es el gran problema. En minutos te pueden abrir miles de cuentas”, enfatizó.

Ante ese nuevo escenario, sostuvo que los mecanismos tradicionales de autenticación ya no son suficientes y que las empresas deben enfocarse en detectar ataques de inyección, una técnica mediante la cual los ciberdelincuentes introducen imágenes o videos falsificados directamente en los sistemas de verificación.

“La única manera que hay de coger ese deepfake es inyectarlo en el sistema. Detectar los ataques de inyección es la pieza más importante hoy en día con todo el tema de la inteligencia artificial. Si somos capaces de detectar esos ataques, el sistema se vuelve seguro otra vez”, explicó el directivo español.

En ese contexto, Veridas desarrolló una herramienta que permite realizar procesos completos de autenticación dentro de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales o salir de la conversación.

De acuerdo con Torres, la decisión responde al peso que tiene esa plataforma de mensajería en México, donde aproximadamente ocho de cada diez personas la utilizan de forma habitual, y a la necesidad de reducir los pasos adicionales que suelen provocar el abandono de procesos digitales.

“Cualquier paso adicional que le pedimos al usuario fuera de su entorno natural genera fricción, y la fricción hace que el nivel de conversión sea más bajo”, señaló.

Blindando a la banca y otras industrias

El directivo anticipó que la banca avanza hacia modelos de atención conversacional, donde los clientes podrán realizar operaciones directamente desde aplicaciones de mensajería, lo que incrementará la necesidad de verificar con certeza quién está detrás de cada instrucción.

“La banca está empezando a explorar muchísimo un concepto que le llaman banca conversacional. Para que eso pueda suceder, antes habrá que verificar que soy yo quien está escribiendo ese mensaje y no otra persona”, comentó.

Torres aseguró que la solución fue diseñada para operar dentro del navegador integrado de WhatsApp, sin compartir información con Meta y manteniendo el mismo nivel de seguridad que una aplicación bancaria.

“Nuestras claves eran inclusividad, facilidad de uso, pero con totales garantías de que la solución funciona bajo el mismo nivel de seguridad como si estuviera funcionando en la app del banco y donde no estamos compartiendo ningún tipo de información con Meta”, indicó.

Más allá de la banca y las telecomunicaciones —los sectores donde actualmente concentra el mayor volumen de operaciones en México—, Veridas también ofrece soluciones para industrias como retail, movilidad, gaming, hospitalidad y gobierno, donde los procesos de identidad digital comienzan a cobrar mayor relevancia conforme aumentan los servicios remotos.

Para Torres, la biometría se perfila como el principal mecanismo para proteger la identidad digital en la era de la inteligencia artificial.

“Lo único que permite dar garantía de que una persona es quien dice ser es su biometría. Se convierte en el mayor garante de cualquier ciudadano para que nadie pueda hacer algo en su nombre sin que él haya consentido”, afirmó.

México, agregó, se ha convertido en el mercado más relevante para la compañía en términos de volumen operativo y generación de ingresos dentro de Latinoamérica, impulsado tanto por la adopción de servicios digitales como por los elevados niveles de intentos de fraude que enfrenta la región.