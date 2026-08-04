Desde 2010 que el giro de utilidades y dividendos al exterior no era tan alto: llegó a u$s 1015 millones en junio, más que duplicando los u$s 476 millones de mayo, de acuerdo a los datos del Balance Cambiario publicados por el Banco Central.

La explicación, según revelan en las mesas, es que muchas empresas optaron por pagar el 100% de dividendos, cuando por lo general el promedio es destinar un 30%.

Truco

Es que es una forma de pasar las utilidades de años anteriores, ya que la normativa sólo autoriza remitir dividendos del año pasado, pero no de los acumulados en el cepo.

Es una forma que tienen las grandes compañías de utilizar el dólar oficial, mucho más barato que el contado con liquidación, que es la otra alternativa que tienen para remitir los flujos a sus casas matrices.

Restricciones

El problema es la restricción cruzada de los 90 días, que si acceden al mercado del dólar financiero por tres meses no pueden acceder al mercado del tipo de cambio oficial, y recíprocamente.

Lo cierto es que, del total de los egresos brutos por utilidades, se destacan los sectores de Energía con u$s 165 millones, Alimentos, Bebidas y Tabaco con u$s 135 millones, Minería con u$s 125 millones y Entidades Financieras con u$s 112 millones.

Lo que se viene

“Hacia adelante, la dinámica cambiaria seguirá condicionada por la tensión entre una demanda privada de divisas que se mantiene elevada tras la flexibilización de las restricciones cambiarias y una oferta sostenida por el ingreso del comercio de bienes, el financiamiento en moneda extranjera hacia empresas y provincias, y colocaciones del Tesoro en el mercado local”, prevén desde la consultora ACM.