Este martes, 4 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0827 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 4 de agosto

1° 0827 11° 5924 2° 6909 12° 9136 3° 4625 13° 9716 4° 8087 14° 4979 5° 0533 15° 2331 6° 0513 16° 8036 7° 0539 17° 4430 8° 8161 18° 0626 9° 1263 19° 6013 10° 1014 20° 3284

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar la necesidad de ordenar ideas y emociones y buscar claridad. También alude al cuidado personal y a la imagen.

Un peine roto o que se atasca sugiere obstáculos o chismes que requieren paciencia. Usarlo con facilidad indica que resolverás un enredo y decidirás con más confianza.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.