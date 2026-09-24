COTO lanza un buscador con inteligencia artificial que entiende consultas en lenguaje natural. La herramienta permite encontrar productos de forma intuitiva, resolver dudas y hacer compras online más fáciles y rápidas.

La herramienta principal de COTO es un buscador con inteligencia artificial capaz de interpretar consultas en un lenguaje más natural. A diferencia de los buscadores tradicionales, que funcionan a partir de palabras clave y categorías predefinidas, este sistema comprende mejor el contexto para ofrecer resultados más relevantes y personalizados. Además, puede adaptar las sugerencias según los intereses y hábitos de compra de cada usuario, facilitando una experiencia de búsqueda más eficiente. Para consultas conversacionales o recomendaciones específicas, como “¿Qué necesito para una cena mexicana?”, los usuarios pueden interactuar con GlorIA, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, diseñado para brindar orientación y sugerencias personalizadas.

Buscador con IA de COTO: cómo mejora la compra online

El buscador inteligente de COTO utiliza datos de compras anteriores, preferencias del usuario y sugerencias basadas en la interacción para ofrecer opciones más ajustadas a las necesidades específicas de cada consumidor. Esto soluciona un problema común en el ecommerce: la frustración de los usuarios al tener que navegar a través de múltiples páginas y categorías para encontrar lo que buscan. Con esta tecnología, las búsquedas son más directas y satisfactorias.

Además de esta herramienta, COTO integra a GlorIA, su asistente virtual, que permite a los usuarios realizar consultas específicas. Por ejemplo, una persona que desee obtener recetas puede simplemente preguntar y recibir una lista de productos necesarios para prepararlas, los cuales se pueden agregar al carrito de manera instantánea. GlorIA también brinda información sobre promociones bancarias, beneficios vigentes y datos relevantes sobre sucursales, mejorando así la experiencia del cliente en la plataforma.

Foto: COTO modificada con IA por El Cronista.

Herramientas de COTO para una compra online más simple

La estrategia digital de COTO no se limita al buscador con inteligencia artificial y GlorIA. Otras herramientas como las recomendaciones personalizadas, una calculadora de frigorías y un comparador de televisores también ayudan a los usuarios a tomar decisiones más informadas. Estas funcionalidades no solo enriquecen la experiencia de compra, sino que representan un avance significativo en la forma en que los usuarios interactúan con el ecommerce.

La utilización de la inteligencia artificial en el retail refleja una evolución en el mercado argentino, donde el foco está puesto cada vez más en la experiencia del usuario. Pasar de un sistema tradicional de búsqueda a uno que entiende las necesidades del consumidor y actúa en consecuencia es un cambio crucial que contribuye a una compra más simple, ágil y personalizada.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.