Las papas al horno crocantes son una deliciosa opción para quienes buscan aportar un toque especial a sus comidas sin complicaciones. Con un sencillo truco para evitar que se peguen, este plato se convierte en una alternativa práctica y saludable que realza el sabor de cualquier menú.

Probar esta receta no solo garantiza un acompañamiento irresistible, sino que también simplifica la preparación en la cocina diaria.

Ingredientes

Papas

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Especias al gusto (opcional)

Para conseguir unas papas al horno crocantes que resulten perfectas, se recomienda utilizar una asadera rectangular de vidrio templado. Este tipo de asadera permite una distribución uniforme del calor, lo que asegura que las papas se cocinen de manera pareja y adquieran esa textura dorada y crujiente en el exterior. Además, el vidrio templado es ideal para evitar que se peguen, facilitando la limpieza posterior.

El primer paso consiste en precalentar el horno a una temperatura adecuada antes de introducir las papas. Luego, se deben lavar y pelar las papas, cortándolas en bastones o gajos, según la preferencia. Para obtener la textura deseada, se sugiere remojar las papas en agua fría durante aproximadamente 30 minutos; esto ayuda a eliminar el exceso de almidón y contribuye a una crocancia óptima al hornearlas.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Cómo evitar que se peguen

Una vez listos los ingredientes, se recomienda secar bien las papas con un paño antes de aliñarlas. En un bol, se pueden mezclar con aceite de oliva, sal, pimienta y las especias elegidas. Es fundamental asegurarse de que todas las papas estén bien cubiertas con el aceite, ya que esto no solo añadirá sabor, sino que también ayudará a que no se adhieran a la asadera durante la cocción.

Al colocar las papas en la asadera de vidrio templado, conviene distribuirlas en una sola capa, evitando amontonarlas. De este modo, el aire circula mejor y permite que cada bastón se dore adecuadamente. Al hornearlas, se aconseja darles vuelta a la mitad del tiempo de cocción, lo que ayuda a que se cocinen de manera uniforme y asegura un resultado crocante en todos los lados.

Consejos útiles para un resultado perfecto

Si se desea, se pueden agregar hierbas frescas o secas al gusto, que complementarán los sabores. Además, este truco para preparar papas al horno crocantes puede aplicarse a otros vegetales, como zanahorias o batatas, siempre y cuando se mantenga la misma técnica de remojo y secado.

Una alternativa para conservar las papas sobrantes consiste en guardarlas en un recipiente hermético en la heladera. Sin embargo, para recuperar el crocante, se recomienda recalentar en el horno en lugar de usar el microondas. De esta manera, se asegurará que el plato mantenga su textura ideal.

En resumen, las papas al horno crocantes se transforman en un acompañamiento versátil y sencillo, perfectas para cualquier ocasión. Utilizando una Asadera rectangular de vidrio templado de Hudson, se obtienen resultados excelentes, evitando que se peguen y logrando una textura dorada con mínimos esfuerzos. Implementar este truco puede realzar cualquier menú diario, haciendo de las papas un plato a disfrutar en familia.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.